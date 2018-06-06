День журналиста 2018: лучшие поздравления с праздником

Ежегодно 6 июня в Украине отмечается День журналиста. Мы собрали лучшие смс-поздравления с праздником.
Лучшие смс-поздравления с Днем журналиста 2018 на Факты ICTV.
Читайте: День журналиста: лучшие фильмы про раследования и СМИ
***
Не писака, но творец
Мастер слова, молодец!
Пусть ругается редактор
Это преходящий фактор!
Денег, славы всенародной,
Жизни светлой и веселой!
***
Освещает жизнь народа ясно,
Ярко отражает суть вещей,
Даже в тех местах, где так опасно
Нам не обойтись без новостей.
И сегодня Украина отмечает
Журналиста день – пускай же вам
Яркий свет дорогу освещает,
Как маяк идущим кораблям.
***
Вы, как всегда в курсе событий,
И новости – не новости для вас,
Анализ ситуаций, тень гламура,
И президент – и в профиль, и в анфас!
Желаем вам свободы слова,
Полета мыслей, вдохновения джек-пот,
И поздравляем вас с днем журналиста,
И будем поздравлять вас каждый год!
***
Перед тобою – белый чистый лист
И в диктофоне – свежий репортаж,
Ты по призванью, как по зову сердца – журналист,
И в этом твоя жизнь и твой кураж!
***
Напомним, Факты ICTV предлагают вспомнить в этот день самые громкие журналистские расследования.