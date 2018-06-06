День журналиста 2018: лучшие поздравления с праздником

Ежегодно 6 июня в Украине отмечается День журналиста. Мы собрали лучшие смс-поздравления с праздником.

Лучшие смс-поздравления с Днем журналиста 2018 на Факты ICTV.

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Не писака, но творец

Мастер слова, молодец!

Пусть ругается редактор

Это преходящий фактор!

Денег, славы всенародной,

Жизни светлой и веселой!

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Освещает жизнь народа ясно,

Ярко отражает суть вещей,

Даже в тех местах, где так опасно

Нам не обойтись без новостей.

И сегодня Украина отмечает

Журналиста день – пускай же вам

Яркий свет дорогу освещает,

Как маяк идущим кораблям.

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Вы, как всегда в курсе событий,

И новости – не новости для вас,

Анализ ситуаций, тень гламура,

И президент – и в профиль, и в анфас!

Желаем вам свободы слова,

Полета мыслей, вдохновения джек-пот,

И поздравляем вас с днем журналиста,

И будем поздравлять вас каждый год!

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Перед тобою – белый чистый лист

И в диктофоне – свежий репортаж,

Ты по призванью, как по зову сердца – журналист,

И в этом твоя жизнь и твой кураж!

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Напомним, Факты ICTV предлагают вспомнить в этот день самые громкие журналистские расследования.