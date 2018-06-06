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Гороскоп на сегодня, 6 июня

Сегодняшний день больше подходит для завершения дел, чем для начинаний.

Гороскоп

Астропрогноз публикует ASTRO.EXPERT в Telegram.

Звезды советуют заняться оздоровительными и омолаживающими процедурами, однако диагностику делать не стоит.

Подходит день и для изучения астрологии, а также медитации у водоема.

Сегодня есть риск вовлечения в конфликтные ситуации, поэтому желательно проявить терпение и такт.

Неблагоприятно брать и давать деньги в долг, подстригание ногтей, но рекомендуется стрижка волос.

Читайте: Легко обмануть. Самые доверчивые знаки зодиака

Мы также составили недельный гороскоп для всех знаков зодиака с 4 по 10 июня 2018 года.

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