Раскрыл секрет идеального секса

Наладить ситуацию в спальне и наслаждаться сексом помогут три очень важных правила – любовь к себе, способность растворятся в моменте и желание.

Об этом рассказал практикующий психолог Михаил Лабковский, передает Новое время.

Любовь к себе

Секc — прежде всего, биологическая потребность здорового человека. Но многие сильно переоценивают эту потребность, отмечает психолог. Например, некоторые женщины используют секс как разменную монету (“Я ему – тело, он мне – отношения”) или даже наказывают партнера с его помощью (“Обидел? Будешь неделю спать на диване!”).

По его словам, мужчины тоже играют в игры: например, пытаются взять количеством, самоутверждаются с помощью секса, что приводит к самым печальным последствиям – реальные потребности тела проигнорированы, а психологические комплексы только растут. Чтобы не попадать в эти ловушки, советует психолог, надо, во-первых, думать о себе, ценить свои желания, понимать их, не лишать себя здоровой сексуальной реализации.

Способность растворятся в моменте

Как отмечает Лабковский, женщины обычно заморачиваются на красоте, мужчины – на технике. По своим многочисленным клиентам он выяснил, что представители обоих полов вообще в интимные моменты обнажают все свои комплексы, неуверенность.

– Научитесь быть в моменте. Сосредоточьтесь на своих ощущениях, действиях и единении с другим человеком. Переключите внимание от того, что о вас могут подумать, на, собственно, сам секс. Вы увидите, как его качество резко меняется к лучшему, – советует психолог.

Наличие желания

– Многие люди занимаются сексом не так, как хотят, или даже в те моменты, когда они этого не хотят. Для одних это – “исполнение супружеского долга”, другие думают, как удовлетворить партнера, напрочь забывая о себе. Есть отдельные индивидуумы, которые соглашаются в сексе на то, что им неприятно, больно или унизительно, чтобы завоевать чужое расположение, – рассказывает эксперт.

Он подчеркнул, что подобное поведение приводит к печальному исходу, например, к психосоматическим заболеваниям вроде эректильной дисфункции психологического характера или заболеванию, когда женское тело “закрывается” и сам акт доставляет ей огромную боль. Поэтому, продолжил Лабковский, очень важно уметь вовремя говорить “нет”, не заниматься сексом из жалости, чувства долга, сочувствия и так далее.

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