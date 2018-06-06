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Почувствуй себя звездой: Facebook запустил необычное приложение

Facebook запустил новое приложение, которое позволяет петь любимые треки в такт известным исполнителям.

Как пишет пишет Engadget, пользоваться сервисом просто: вы выбираете песню, открываете рот в такт словам и делаете стрим для друзей.

Среди первых композиций доступны треки Дрейка, Эда Ширана, Guns N Roses и других исполнителей. Издание отмечает, что недавно Facebook подписал контракты с Universal, Warner и Sony, поэтому у пользователей будет достаточно много композиций на выбор.

Lip Sync Live совместима и с другими опциями прямого эфира: можно добавлять маски, хэштеги, накладывать фильтры или изменять фон. Функция пока появилась только у некоторых пользователей, но соцсеть планирует запустить ее для всех в ближайшее время.

Данное приложение является попыткой Facebook привлечь в соцсеть более юную аудиторию. Караоке, в котором нужно открывать рот в такт песни, стало популярно благодаря шоу Lip Sync Battle и с приложением Musical.ly. У последнего 6 млн активных пользователей, большинство из которых подростки.

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К слову, ранее мы сообщали, что Facebook запустит сервис для знакомств.

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