Все чаще в новостях появляются сообщения о краже персональных данных и о том, какой непоправимый урон это может нанести. Факты ICTV разобрались, как обезопасить себя от кражи ваших данных и в том, как защитить себя в случаи утечки.

Персональные данные – это любая информация, относящаяся или принадлежащая определенному физическому лицу. В том числе его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы, другая информация.

Интернет и новые технологии в целом все больше вливаются в наш быт. Однако, насколько это безопасно? Ведь мы постоянно регистрируемся на различных сервисах, указывая достаточно много личной информации, доверяем свои деньги электронным системам и тому подобное. И все чаще мы становимся жертвами тех, кому мы доверяем свои данные.

– Кому нужна информация о вас? Так это рекламодателям. Ваш номер телефона или почта для рассылки рекламы. Это самый простой пример, – отмечает консультант по информационной безопасности Михаил Чайкин.

Кто-то постоянно торгует вашими данными

Никто не имеет права использовать ваши данные, чтобы направлять вам какой-то спам. Если нет письменного договора, то данными завладели незаконно.

– Из личного опыта, ко мне неоднократно звонили из службы такси, а потом начали постоянно приходить СМС с одного автосалона, с другого, со страховой. Я обратился в прокуратуру города Киева, открыли уголовное производство, разобрались с ними всеми. Уже прошло 2 года, и мне больше никто не звонил, – рассказывает доктор права, адвокат Иван Либерман.

Где берут базу телефонных номеров?

В сети огромное количество предложений о продаже подобных данных. За довольно небольшую сумму вы можете получить тысячи активных номеров телефонов



Украли персональные данные? Что делать и как себя обезопасить / 2 фотографии

Номер телефона это самый простой пример. Ведь в открытом доступе может оказаться и информация, которая может нанести вам или вашей семьи материальный или моральный урон. К примеру, домашний адрес и место работы. Этого достаточно, чтобы вы стали мишенью воров. Таких банальных ситуаций довольно много, но вреда они могут принести не мало.

Как отстоять свое право на защиту персональных данных

Если вы обратитесь в суд, то то готовьтесь к тому, что довести факт кражи персональных данных крайне сложно. Существует сразу несколько причин. Так происходит потому, что украинским нотариусам неразрешено удостоверять скриншоты из интернета. Это могут сделать нотариусы Российской Федерации или Европейского союза. А при обращении в суд они будут необходимы, – отмечает Иван Либерман.

То есть, чтобы получить заверенный нотариусом скриншот, то нужно ехать в РФ или ЕС или отправить своего адвоката, а это далеко не всем по карману.

– Если там заверят, то в украинском судопроизводстве они признаются надлежащим доказательством, – подчеркивает адвокат.

Вторая проблема: установить, какое конкретно должностное лицо разгласило эту информацию.

Третья проблема: доказать нанесение морального или материального ущерба.

– Если человек не имел практики отстаивания своих прав в суде, то выиграть дело почти нереально. С помощью опытного адвоката шансов становится в разы больше, – добавил Иван Либерман.

Если вы уже решите доказать свою правоту через суд, то готовьтесь, что придется немало поработать над этим. Также судебная волокита влетит в копеечку.

Как обезопасить себя от нежелательной утечки данных и взлома:

Не оставляйте телефон где попало

Пользуйтесь элементами блокировки

Разные пароли для разных приложений, это обязательно

Периодически меняйте пароли

Не держите в очевидных местах записанные пароли

Не держите важные данные на USB-флеш-накопителях

Обновляйте вовремя ПО

Привязывайте свои аккаунты к двухфакторной аутентификации

Пользоваться проверенными почтовыми сервисами

– Выбрать один аккаунт, к которому можно привязать все остальные приложения, для пользователей Apple это APPLE ID. Главное не забыть пароль к нему, ведь это крайне безответственно. Тем более не так давно в Украине запустили ApplePay, а с его подключением ваш телефон превращается в терминал. Если взломать устройство, то злоумышленник получит доступ ко всем вашим счетам, – отмечает консультант по информационной безопасности Михаил Чайкин.

Украинское законодательство не досконально в плане защиты ваших данных. Однако даже в таких реалиях можно отстаивать свои права. И не забывайте, что большая часть утечек информации происходит из-за халатности самих пользователей.

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Евгения Шапоренко