Вместо платьев – купальники и солнечная Италия. Альтернативный выпускной украинцев

Выпускники одной из львовских школ вместо традиционного выпускного отправятся в солнечную Италию.

Хотя стоимость этого путешествия – 300 евро, родные отмечают: если бы организувувалы торжество и застолье – сумма получилась бы примерно такой же, пишет Правда тут.

И как выяснилось, для школы-гимназии Шептицких подобные альтернативные выпускные – не новинка. Путешествие вместо застолья в ресторане для учеников этого учебного заведения стала уже традицией. Олег окончил школу два года назад, его класс был одним из первых, кто поддержал эту инициативу. Говорит: ни на минуту не пожалел о каникулах в кругу тех, с кем сидел бок о бок за партой 11 лет. Палящее солнце, новые места и незабываемые виды того стоили.

Школьный уикенд за рубежом продлится неделю. Родители выпускников обо всем позаботились и распланировали каждый день своих уже взрослых детей.

В долгожданное путешествие ученики отправятся 13 июня. Сейчас же они решают свои дела и ждут баллы по тестированию.

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К слову, в Пенсильвании школьница Эллисон Клосс пришла на выпускной с картонным изображением Дэнни ДеВито. В ответ на это актер пришел в бар с ее картонной копией.