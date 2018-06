E3 2018: расписание пресс-конференций и чего ожидать

До выставки видеоигр E3 2018 осталось всего несколько дней, а уже в конце этой недели начнутся первые пресс-конференции. Факты ICTV собрали их расписание и самые ожидаемые анонсы на каждой из пресс-конференций.

Хотя сама выставка пройдет с 12 по 14 июня, большинство пресс-конференций состоится за несколько дней до этого:

Electronic Arts – 9 июня в 21.00 (по киевскому времени);

Microsoft – 10 июня в 23.00;

Bethesda – 11 июня в 4.30;

Devolver Digital – 11 июня в 6.00;

Square Enix – 11 июня в 20.00;

Ubisoft – 11 июня в 23.00;

PC Gaming Show – 12 июня в 1.00;

Sony – 12 июня в 4.00;

Nintendo – 12 июня в 19.00.

Теперь рассмотрим прогнозы о видеоиграх, которые могут представить на каждой пресс-конференции.

Electronic Arts

Скорее всего, первую часть пресс-конференции EA посвятит своим спортивным проектам (FIFA, NFL, NHL), а завершат ее игровым процессом недавно анонсированного Battlefield 5 (V). Больше всего тайн вокруг середины презентации.

Поскольку она длится около часу, у Electronic Arts не так много времени на то, чтобы рассказать о других проектах. Поскольку у компании сейчас эксклюзивные права на разработку видеоигр по вселенной Звездных войн, можно ожидать какой-то информации из этой области. Возможно, они решат рассказать о дальнейших планах по Star Wars Battlefront 2, на который не выходили масштабные обновления с конца 2017 года. Также мы можем услышать новости о новых проектах Respawn Entartainmen, которые занимались разработкой серии Titanfall.

Также в разработке находится и видеоигра Anthem от студии Bioware. Но в прошлом году, ее показывали на пресс-конференции Microsoft, потому EA могут отдать Anthem на одно из шоу платформодержателей.

Microsoft

После того, как компания отказалась от эксклюзивов на свою игровую платформу Xbox One, их пресс-конференция стала менее интересной. Тем не менее, на ней могут показать мультиплатформенные новинки и так называемые консольные эксклюзивы.

Один из “сливов” показал, что Microsoft анонсируют Gears of War 5, который выйдет на Xbox One и ПК. Также должны озвучить на пресс-конференции и какую-то информацию о Crackdown 3, который анонсировали аж в 2014 году. Среди подобных консольных эксклюзивов можно ожидать информации от Remedy Entertainment, которые ушли в подполье после выхода Quantum Break, и возможного продолжения серии Halo.

Так как шоу Microsoft стало сценой для анонса мультиплатформенных проектов, можно сделать ставку на то, что многие студии завезут туда свои крупные анонсы. Вполне возможно, Ubisoft анонсирует новую часть серии Assassin’s Creed, а Eidos Montreal покажет игровой процесс Shadow of The Tomb Raider, которая выходит в этом году.

Кроме того, следует ожидать каких-то неожиданных анонсов, поскольку Dragon Ball FighterZ в прошлом году был анонсирован именно у Microsoft.

Bethesda

У Bethesda в этом году все очень прозрачно. Они уже показали Rage 2, который разрабатывают id Software и Avalanche Studios и анонсировали Fallout 76. Можно с уверенностью сказать, что нам покажут игровой процесс обеих видеоигр.

Однако нас могут удивить и какими-то неожиданными анонсами, как это было в прошлом году с Evil Within 2. Возможно, они возвратят старую серию игр к жизни.

Devolver Digital

Devolver Digital точно привезет на E3 2018 следующую часть в серии Serious Sam, которая будет называться Planet Badass. Также мы можем увидеть новую информацию о The Talos Principle 2.

Читайте: Лучшие видеоигры июня: от Vampyr до Mario Tennis Aces

Кроме того, компания может показать новую игру студии Flying Wild Hog, которая занималась разработкой Shadow Warrior. Фанаты надеются на 3-ю часть приключений Ло Вэнга, но это может быть и абсолютно другой проект.

Поскольку Devolver Digital любит издавать инди-игры, можно ждать анонса продолжения известных серий (Enter the Gungeon, Hotline Miami, OlliOlli и так далее).

Square Enix

На своей пресс-конференции Square Enix обязательно должны показать новый трейлер Kingdom Hearts 3, а вмести с ним и долгожданную дату выхода. Такой вывод можно сделать по информации, которая гласит, что компания объявит день релиза проекта до E3. И это буквально последний день, когда она может это сделать.

По просочившейся информации, Square Enix собирается анонсировать на своем шоу Just Cause 4, который должен перетерпеть множество изменений, в сравнении с предыдущими частями. Также IO Interactive представят Hitman 2 – продолжение приквела к Hitman: Codename 47.

Возможно, расскажут и про серию Deus Ex, ведь один из разработчиков недавно сообщил, что работы над проектом не прекратились.

Кроме того, могут показать и первый игровой процесс нового дополнительного контента для Final Fantasy XV, которую обещали поддерживать вплоть до 2019 года.

Также существует большое количество спекуляций о новой игре во вселенной Marvel, которую должны показать на E3. Некоторые говорят о том, что это будет перезапуск серии Ultimate Alliance

Ubisoft

Не вызывает сомнений, что Ubisoft обязательно покажут новую часть в серии Assassin’s Creed и, возможно, расскажут немного о серии Watch Dogs. Также есть надежда, что мы увидим полноценный трейлер с игровым процессом Beyond good and evil 2, а также дату или год выхода.

Еще должны рассказать и о The Division 2, который анонсировали ранее в этом году. А фанаты серии Prince of Persia не оставляют надежду на то, что компания наконец-то покажет новую часть.

В остальном же делать какие-то предсказания здесь достаточно тяжело, поскольку Ubisoft не раз удивляла игроков анонсами таких игр, как Mario + Rabbids, For Honor и Steep.

Sony

Уже который год подряд самой интересной пресс-конференцией на E3 становится шоу Sony, даже при том, что прошлогодний “перформанс” практически один в один повторил пресс-конференцию на E3 2017. Сейчас у Sony такого точно не будет хотя бы потому, что многие игры уже вышли. Да и сама компания говорила, что сосредоточится на 4 эксклюзивах: Death Stranding, Ghost of Tsushima, Marvel’s Spider-Man, The Last of Us Part II.

Хотя в момент этого анонса многие начали говорить о новой приставке от Sony, слухи не подтвердились, а компания, скорее всего, хочет сосредоточиться на показе игр, которые выйдут до следующего Electronic Entertainment Expo.

Но Sony заверила, что покажет также мультиплатформенные видеоигры, кроме «большой четверки». Что именно это будут за проекты сказать тяжело, но их точно должно быть много, ведь компания анонсировала, что еще до начала E3 представит несколько новых игр, среди которых может быть и новый проект From Software, которые известны серией Dark Souls.

Nintendo

Конференции Nintendo – это всегда праздник для игроков всех возрастов. И этот год не должен стать исключением. После успешного запуска Nintendo Switch компания продолжает наполнять новую игровую платформу отличными эксклюзивами.

Уже точно известно, что мы увидим анонс в серии Super Smash Bros. Возможно и новую часть Metroid. Кроме того, точно будет больше информации о ремейке первой части Pokemon – Pokemon Lets Go.

Также можно быть уверенным, что нас ждут несколько сюрпризов. Вполне возможно, что компания покажет игровой процесс и дату выхода Bayonetta 3 и даже анонсирует разработку девятой части Mario Kart, ведь предыдущая часть вышла в 2014 году.

К слову, украинская студия GSC Game World официально заявила, что разрабатывает вторую часть культовой игры S.T.A.L.K.E.R. 2.

Видео: Youtube