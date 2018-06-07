Гороскоп на сегодня, 7 июня

Сегодня, 7 июня, день может оказаться эмоционально непростым.

Астропрогноз публикует ASTRO.EXPERT в Telegram.

Могут проявляться внутренние недовольства, желание поконфликтовать. Чтобы день получится продуктивным, энергию агрессии стоит направить не на выяснение отношений, а в преодоление препятствий и проблем, действовать смело и, возможно, даже с напором.

Соревновательные мероприятия, разумный риск — все это может пройти достаточно результативно. Активность тела сегодня весьма уместна, подходят любые физические нагрузки.

На садовом участке можно заниматься подрезанием деревьев, кустарников. Любое времяпровождение на свежем воздухе предпочтительнее нахождению дома. Хороши любые очистительные мероприятия, в том числе генеральная уборка помещения.

С незнакомой едой рекомендуется быть аккуратнее — сегодня лучше употреблять знакомую и проверенную пищу.

Неблагоприятно: надевание новой одежды, украшений, подстригание ногтей, начало поездок и путешествий.

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К слову, ранее мы публиковали гороскоп для всех знаков зодиака на июнь 2018.