Средневековье в центре Киева: на Певческом поле состоится рыцарский турнир

В субботу, 9 июня, в главном event-парке этого лета в Киеве состоится рыцарский турнир.

На Певческом поле пройдут поединки среди рыцарей, соревнования по средневековым танцам, выступление казацкого коллектива, средневековые игры со зрителями и различные мастер-классы.

– В прошлое воскресенье уже состоялся концерт Большая свадьба, на котором присутствовали 5 тыс. гостей и 200 пар молодоженов, также выступили несколько десятков известных артистов. Позже мы проведем еще несколько крупных мероприятий, чтобы киевлянам и гостям столицы не пришлось скучать этим летом, – рассказал руководитель компании Grand Event и организатор данных мероприятий Денис Погорелко.

Открытие рыцарского турнира состоится 9 июня в 11.00 по адресу: улица Лаврская, 33. Завершится мероприятие в 19.00 награждением победителей.

Вход для взрослых – 50 грн, для детей – 25 грн. Пенсионеры, участники АТО, инвалиды 1-й и 2-й группы, а также участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС смогут пройти бесплатно.

Аккредитоваться на рыцарский турнир можно по номеру телефона +380673241619 (Анастасия) и +380962874636 (Дарья) или по электронной почте [email protected]

Ждем на Певческом поле всех желающих!

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Напомним, что на протяжении всего лета на территории парка Певческое поле будут работать тюбинг-горки, веревочный парк и детские аттракционы. Кроме того, организаторы уже анонсировали большой рок-концерт и оперный фестиваль О-fest, а также концерт Топ-артистов в рамках Большой выставки цветов и празднования Дня Козака.