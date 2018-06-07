Расстояние до Луны увеличило день на Земле – ученые

Ученые пришли к выводу, что раньше сутки на Земле длились около 18 часов.

Ученые из Висконсинского университета и Колумбийского университета пришли к выводу, что продолжительность земных суток связана с расстоянием от Земли до Луны и полтора миллиарда лет назад день на Земле длился 18 часов, сообщает BBC.

В то время Луна в среднем находилась на расстоянии 340 тыс. км (на 44 тыс. км меньше, чем сейчас).

Во время изучения горных пород возрастом 90 млн лет и знания истории Солнечной системы ученые смогли реконструировать процессы изменений климата в протерозое.

Изменение расстояния между Луной и Землей влияло на вращение планеты вокруг своей оси. Это влияло на длительность дня и климат Земли.

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Сейчас известно, что Луна отдаляется от нашей планеты со скоростью 38 мм в год, из-за чего дни на Земле будут становиться длиннее. Но заметно это станет лишь миллионы лет спустя.

К слову, компания Илона Маска SpaceX перенесла с конца 2018 на середину 2019 года коммерческий запуск своего космического корабля с людьми на орбиту Луны.