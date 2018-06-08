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Facebook раскрыл личную информацию 14 млн пользователей

Посты 14 миллионов пользователей Facebook, которые были опубликованные в “закрытом” режиме, оказались в общем доступе из-за ошибки компании.

Об этом сообщает The Verge.

В открытом доступе из-за ошибки оказались записи некоторых пользователей, сделанные с 18 по 27 мая. На устранение проблемы потребовалось несколько дней.

Соцсеть объявила, что речь идет о сбое программного обеспечения, из-за которого у некоторых пользователей настройки постов по умолчанию переключились на “доступно для всех”.

Обычно настройки аудитории постов в Facebook выбираются исходя из последних публикаций пользователя, то есть если записи были в закрытом режиме, то именно он и предлагается по умолчанию.

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Facebook начала рассылку сообщений пользователям, которых мог затронуть сбой, в которых приносит извинения за ошибку и просит проверить настройки постов, опубликованных 18-27 мая.

Напомним, Facebook недавно запустил необычное приложение.

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