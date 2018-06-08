Гороскоп на сегодня, 8 июня

Гороскоп на сегодня прогнозирует, что стоит отложить решение вопросов, связанных с покупкой или продажей автомобиля.
Астропрогноз публикует ASTRO.EXPERT в Telegram.
Так, после 10.45 день в целом благоприятный. В ближайшее время нежелательно производить крупные покупки и продажи (Венера и Меркурий готовятся сменить знак).
Сегодня хорошо проявлять заботу и внимание, оказывать помощь.
Проявленное дружелюбие может вернуться сторицей. Любые действия, направленные на проявление щедрости и благотворительности, весьма желательны.
День располагает к духовным практикам, проведению священных церемоний. Можно заниматься посадкой деревьев и посевом семян.
Торопиться с принятием решений не стоит, лучше дать себе время все взвесить и обдумать наедине.
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К слову, ранее мы публиковали гороскоп для всех знаков зодиака на июнь 2018.