Когда День молодежи 2018: дата и традиции

В этом году День молодежи в Украине буду праздновать 24 июня.

Этот праздник существует с 1994 года, президент Украины Леонид Кравчук выдал указ об установлении в Украине Дня молодежи.

К категории молодежи на Украине относят граждан в возрасте от 18 до 35 лет. Более 11 млн человек, а это примерно 22,6 % населения Украины, составляют молодые граждане страны.

В этот день украинцы восславляют юность, задор, вдохновение молодых людей, которые являются неутомимым двигателем прогресса.

Традиционно в этот день принято поощрять и награждать успехи наиболее талантливой молодежи в разных профессиональных областях. Так, ежегодно Кабмин вручает по этому поводу 60 премий.

Во многих городах проходят фестивали, ярмарки, арт-мероприятия посвященные Дню молодежи.

Ранее Факты ICTV писали, что американский актер театра и кино,продюсер и кинорежиссер Джон Малкович выступит на Софийской площади в Киеве.