Нереальная женщина: первая в мире виртуальная модель

Шуду Грэм – официально первая виртуальная модель, которая готова работать в реальном мире за реальные деньги.

Ее открыл миру британской фотограф Камерон-Джеймс Уилсон. Идеальная фигура, неповторимый цвет кожи и пропорциональные черты лица – темнокожая модель Шуду Грэм вдруг стала известной.

Ее Instagram засыпали комплиментами, отправляли подарки и она с радостью одевала подаренные вещи. Шуду Грэм рекламировала косметику певицы Рианны и приняла участие в совместной фотосессии с известным манекенщиком Нфон Обонгом.

Правда ошеломила мир – модель Шуду Грэм не настоящая. Ее нарисовал в графической программе молодой фотограф и несколько месяцев водил за нос чуть ли не весь мир. Теперь Шуду Грэм – официально первая виртуальная модель, которая готова работать в реальном мире за реальные деньги.

Одесская конференция нанотехнологий, здесь знают как удивить новыми изобретениями. Украинские стартапы в виртуальной реальности сейчас покоряют мир.

Кресло виртуальной реальности – аттракцион который создали одесситы и которому до сих пор нет аналогов в мире. Также разбирают на молекулы клетку человека, конечно, тоже виртуально.

Стартап подготовил виртуальное учебное пособие по биологии для школьников, учитель тоже виртуальный и говорит по-английски.

Разобрать организм человека в виртуальной реальности как пазл – это сейчас самое популярное направление в технологиях виртуальной и дополненной реальности.

Медицинские журналы сейчас выглядят как живые книги из сказки о Гарри Поттере.

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Заглянуть в будущее на несколько лет вперед, это технология, которую сейчас активно покупают строители. Дом за домом и появятся целые виртуальные города, а то и страны – в будущем можно даже потерять грань между реальным и виртуальным.

Винай Нараян вице-президент фирмы, которая является одним из лидеров производства виртуальных шлемов, обещает уже через несколько лет виртуальные встречи с родными, где бы они ни были. Виртуальными будут и деловые встречи, теперь чтобы перепланировать дом достаточно надеть очки.

Три костюма киношных героинь идеально садятся на фото- фигуру.

Разработка сейчас интересует дизайнеров и интернет магазины. Но если изобретение объединить еще с датчиком здоровья – 3д модель тела можно будет отправить врачу на проверку, не выходя из дома.

Над прикосновениями в виртуальной реальности работают изобретатели костюмов и перчаток, виртуальные импульсы передаются на тело. Холод, тепло, сухой, мокрый и как только здесь достигнут апогеи – мир изменится окончательно.

А вот выйдем ли из виртуального мира? Здесь до сих пор спорят ученые.

К слову, посты 14 миллионов пользователей Facebook, которые были опубликованные в “закрытом” режиме, оказались в общем доступе из-за ошибки компании.