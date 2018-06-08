Сегодня Всемирный день океанов. Факты ICTV собрали для вас 10 удивительных фактов о морских глубинах, а также невероятные фотографии.

1. Океаны существовали на планете за 3 млрд лет до появления жизни.

2. Скорость звука в воде почти в пять раз превышает таковую в воздухе.

3. На данный момент времени исследовано всего 5-7% дна океана и всего 1% толщи океана. Поэтому монстры могут действительно существовать!

4. В Тихом океане есть место, которое называют Уайт Шарк Кафе (Кафе белых акул). Это место размножения белых акул.

5. 99% всех видов акул были уничтожены или вымерли.

6. На дне океанов существуют настоящие подводные реки, а точнее, случаи так называемого “холодного просачивания”.

7. Самая нижняя точка Земли находится в западной части Тихого океана — в Марианской впадине. Дно Глубины Челленджера находится на отметке в минус 11 034 м.

8. В океане существует подводный водопад. Это внушительное зрелище можно увидеть на берегах полуострова Ле-Морн-Брабан, который является частью государства Маврикий.

9. По оценкам экспертов, океан до сих пор скрывает внутри себя около 20 миллионов тонн золота.

10. В океане находится море дьявола, которое еще называют драконьим треугольником. Моряки боятся этого места и стараются не пересекать его.

В море дьявола не живут ни рыбы, ни птицы. Зато часто разражаются мощнейшие бури и штормы буквально ни с чего.

Не зря исследователи называют это место тихоокеанским Бермудским треугольником.



Риба-гренадер.

Галоклін - чітка межа між двома морями.

Гігантський ізопод.

Колодязь тора.

Червоний приплив.

Крижані квіти.

Риба-луна.

Морський біс.



Акула великорота. Підводні змії. Чудовища и явления: 10 тайн, которые хранит океан / 11 фотографий

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К слову, морские монстры действительно существуют. Факты ICTV подготовили для вас подборку чудо-существ, найденных на берегах мира.