Всемирный день океанов: что грозит планете и как ее уберечь

Сегодня, 8 июня, вся планета отмечает Всемирный день океанов. Мы подготовили интересные факты о подводной жизни, ему грозит и как его спасти.

Всемирный день борьбы за сохранение биоразнообразия обитателей морских глубин и стабильную экологическую ситуацию в океанах отмечается ежегодно 8 июня.

Это было предложено на международном Саммите Земли 1992 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия).

Стоит ли напоминать, что площадь поверхности мирового океана, в состав которого входят океаны и моря, составляет около 71 % поверхности Земли?

Ко Всемирному дню океанов мы решили напомнить, как человечество гробит планету.

Что мы делаем с планетой

На Reddit набрало популярность видео британца Рича Хорнера, заснявшего огромные скопления пластиковых отходов во время погружения в океан у острова Нуса Пенида, расположенного неподалеку от туристического курорта Бали.

В коротком ролике видно, как дайвер пробирается через мусор, между которым можно разглядеть океаническую живность, а на поверхности и вовсе образовалось непроглядное “пластиковое пятно”.

Хорнер сообщил, что на следующий день после съемки пятна на том месте уже не было — пластик унесло течением дальше в океан.

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Мусор

Каждый год человечество выбрасывает в мировой океан 6 млрд килограммов мусора. В основном это пластик, который уничтожает морскую флору и фауну. Каждая выброшенная бутылка разлагается в течение 500 лет.

Эксперты организации Foresight в новом докладе для британского правительства предупреждают – в ближайшие 10 лет количество пластика в морях и океанах может увеличиться втрое, если не принять решительных мер. И это лишь одна из проблем, угрожающих мировому океану.

От этого погибает огромное количество животных, которые съедают этот мусор.

Например, недавно ветеринары в Таиланде не смогли спасти дельфина, который проглотил 80 пластиковых пакетов.

Еще живого его нашли на побережье на юге страны и ухаживали в течение пяти дней, но увы. Перед смертью дельфина рвало пакетами. После вскрытия из его желудка достали около 8 килограммов пластика.

Еще пример. В этом году неподалеку от берегов испанского города Мурсии на берег выбросило 10-метрового кита, пишет ABC News .

Уже установлено, что животное в этот момент было уже мертвым.

Как показала экспертиза, причиной смерти гиганта стал пластик, который попал в желудок млекопитающего. В общей сложности там его оказалось почти 30 килограммов, животное наглоталось пакетов, канистр, сетей и веревок.

Нефть

Аварии танкеров или на платформах заканчиваются разливами нефти, что смертельно для жителей океанов, а также для людей.

При этом, даже без аварий, на каждый миллион тонн отгружаемой нефти всегда есть одна тонна разлитой.

Как спасти

Для того, чтобы спасти океан и жизнь в нем, нужны масштабные и постоянные действия.

Так, к примеру, ученые запускают первую в мире машину для очистки Большого тихоокеанского мусорного пятна, сообщает The independent.

Система будет развернута между Гавайями и Калифорнией и, согласно подсчетам, должна будет собрать около 40 тыс. тонн (половина всего пятна) пластика в течение 5 лет.

А недавно британское подразделение Greenpeace устроило детям экскурсию в океанариум, наполненный не морскими обитателями — а пластиковым мусором.

Этим экологи хотели напомнить о проблеме загрязнения мирового океана. В описании к ролику организация отметила, что британские супермаркеты производят 800 килотонн пластика в год.

А еще, как сообщает The Guardian, Великобритания в 2019 году может ввести запрет на продажу ватных палочек, трубочек для напитков и других одноразовых изделий из пластика в рамках кампании по борьбе с загрязнением окружающей среды.

Это уже не первая страна, которая принимает подобное решение. А вот, например, в Кении в 2017 году вступил в силу закон, ограничивающий использование неразлагающихся пластиковых пакетов.

Нарушителям — физическим лицам и производителям — грозит штраф до $38 тыс. США и тюремное заключение сроком до четырех лет.

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Посмотрите также коротенькое видео о переработке мусора в Швеции. Ежегодно там образуется 4,4 млн. тонн мусора, 99% его перерабатывается: половина сортируется (пластик, стекло, металл), другая половина сжигается.

3 тонны мусоры эквивалентны 1 тонне ископаемого топлива, и некоторые муниципалитеты на 40% получают энергию от сжигаемого мусора.

Мусор при правильной переработке настолько ценный товар, что Швеция ежегодно импортирует 800 тыс. тонн мусора из Англии, Ирландии и Италии, и намерена увеличивать этот объем.

Напомним, ученые создали саундтрек климатических изменений, чтобы привлечь внимание общественности к проблемам окружающей среды.