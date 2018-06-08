Как вы себя позорите летом: 10 вещей, которые нельзя носить в офис (ИНФОГРАФИКА)

Шлепанцы на носки, майка в сеточку, футболка с принтом под пиджак – все это вы считали стильным и с радостью носили на работу? Факты ICTV собрали топ-10 вещей, которые не стоит одевать в офис летом.

Как оставаться стильными и при этом не погибать от жары, что носить в офис и выглядеть прилично? – все эти вопросы волнуют многих. Мы собрали для вас лайфхаки, которые помогут вам наконец-то разрешить утомительный вопрос.

Шлепанцы на носки

Сочетание сандалей и носков уже успело стать интернет-мемом. Такому сочетанию в одежде посвящены целые сайты, которые регулярно пополняются новыми примерами дурного вкуса.

Лучше заменить шлепки на туфли в сеточку.

Шорты на работу

Шорты летом – это прекрасно везде, кроме офиса. Деловой стиль характеризуется строгостью и сдержанностью, так что забудьте про шорты на работу, даже если очень хочется.

Колготы летом

Страх показать голые ноги летом касается многих девушек. Но вместо эффекта сногсшибательной красотки они получают безвкусный наряд.

Майка в сеточку

Эта майка скорее похожа на сетку для пчел и точно не годится для летнего гардероба. Женщинам тоже лучше отказаться от такого наряда в офис. Оставьте его на вечеринку.

Футболка с принтом под пиджак

С пиджаком уместно носить простые однотонные футболки, отличающиеся по цвету. А вот футболки со сложными принтами — рисунками или надписями, надетые под пиджак, дают слишком весомый акцент, превращая все в визуальный хаос.

Еще хуже, если пиджак при этом застегнут на пуговицы, а из-под него торчит рисунок.

Рубашка с коротким рукавом и галстуком

Носить рубашку с галстуком без пиджака — значит уже ступить на опасный и скользкий путь. Но вот носить галстук и рубашку с коротким рукавом — с этого пути окончательно сбиться.

Майки

Этот наряд касается исключительно мужчин. Майки или майки-алкоголички — это одежда для тренажерного зала, стройплощадки и других мест. В остальных ситуациях майки проходят по категории нижнего белья, поэтому и носить их нужно исключительно под рубашкой.

Шорты с носками

Короткие (выше колена) шорты с высокими носками (имеется в виду выше щиколотки), которые в итоге сбиваются книзу плотной гармошкой — такое сочетание считается плохим вкусом.

И уж точно стоит пресечь любые попытки надевать носки (кроме ультракоротких) к классическим туфлям или ботинками вроде лоферов или монков.

Карго – шорты выше колена с обилием карманов.

Они органично смотрятся исключительно на мужчинах, не достигших 12-летнего возраста. А в офис такой наряд вообще не приемлем.

Летние сапоги

Многие женщины считают летние сапоги красивой частью гардероба. Но мужчины с ними абсолютно не согласны и выражают явное недовольство по поводу этого.

На работу такую обувь тоже лучше не надевать, так как она не считается предметом офисного стиля.

“Голые” платья

Сарафаны на бретелях-ленточках или вовсе без них, платья с глубоким декольте или вырезом на спине, топы с бретелькой через шею – все это лучше оставить для свидания.

Наряды, которые сражают наповал всех представителей сильного пола в радиусе двух метров, приковывают к себе отнюдь не восхищенные взгляды измученных цифрами и отчетами коллег.

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К слову, ранее Факты ICTV собрали перечень стильных ошибок мужчин, которые раздражают женщин.