С салом, молоком, мясом и фруктами. Как изменился вкус мороженого за 4 тыс. лет

Мороженое – один из любимых десертов во всем мире. Пломбир, эскимо, крем-брюле, ягодное или шоколадное – найти свой любимый вкус может каждый. В продажу любимая вкусняшка впервые поступила именно 8 июня 1786 года в Нью-Йорке.

Вкус первого мороженого

Первые десерты, напоминающие мороженое, появились за 2 тыс. лет до нашей эры в Китае. Десерт состоял изо льда и снега, смешанного с кусочками апельсинов, лимонов и зернышками гранатов.

В свою очередь древние греки лакомились охлажденным вином, соками и молочными продуктами. Эскимосы готовили мороженое – акутак – из ягод, мяса и сала.

Один из первых известных образцов мороженого появился в 5 веке до н.э. в Иране и назывался фалуде. Десерт представлял собой замороженные с розовой водой, лаймовым соком, молотыми фисташками нити из пищевого крахмала.

В Европу первые рецепты мороженого привез Марко Поло из Китая в 18 веке. А опубликовали рецепт любимого лакомства впервые в 1718 году в сборнике рецептов миссис Мэри Илз в Лондоне. В промышленных масштабах мороженое начали производить в 19 веке, а первая фабрика открылась в в 1851 году в Балтиморе (США).

Самое дорогое мороженое в мире

Самым дорогим мороженым в мире является сандей Frrrozen Haute Chocolate стоимостью $25 тыс. Мороженое, автором которого является Стивен Брюс, готовят из 5 граммов съедобного золота (23 карат) и подают в высоком бокале на ножке, изнутри покрытым слоем съедобного золота.

Сверху десерт украшен взбитыми сливками с тонким слоем съедобного золота, поверх которого расположено несколько шоколадных конфет сорта трюфель La Madeline au Truffle стоимостью $250 каждая.

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Как приготовить мороженое дома

Сейчас сделать мороженое в домашних условиях не составляет никакого труда. Существует множество рецептов, позволяющих приготовить десерт в мороженице или без нее.

Ингредиенты для приготовления пломбира:

молоко — 300 мл

сливки 35% — 250 мл

сухое молоко — 35 гр

сахар — 90 гр

ванильный сахар — 1 ч. л.

крахмал кукурузный — 10 гр

Смешайте в кастрюле сахар с сухим молоком. Влейте, постепенно и постоянно перемешивая, 250 мл молока. Растворите крахмал в оставшемся молоке.

Поставьте кастрюльку на средний огонь, когда закипит молоко, добавьте крахмал. Мешая, дайте смеси загустеть. Уберите с огня, процедите, накройте полиэтиленовой пленкой и оставьте остывать.

Холодные сливки взбейте до мягких пиков. Введите в холодную молочную смесь, перемешайте.

Поставьте смесь в морозилку и взбивайте каждые 20 минут (или поставьте смесь в мороженицу).

Когда десерт достаточно охладится, но будет еще мягким, можно переложить его в бумажные порционные стаканчики.

Кстати, ученые уверены в том, что употребление мороженого на завтрак стимулирует альфа-волны и повышает умственную активность человека.

Фото: dreamstime, reddit