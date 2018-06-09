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Факты / Lifestyle / Гороскоп на сегодня, 9 июня/

Гороскоп на сегодня, 9 июня

Поскольку лунный месяц близится к завершению, желательно сделать все дела, которые хочется доделать.

Гороскоп

Астропрогноз публикует ASTRO.EXPERT в Telegram.

Сегодня хорошо посвятить время отдыху. Можно заняться любимым хобби, слушать музыку, которая нравится и расслабляет.

Лучше ограничить окружение до людей, общение с которыми поддерживает и приносит радость.

Этот день также подойдет для посадки и пересадки растений.

Все, связанное с риском, агрессивным поведением и преодолением трудностей, лучше отложить на другое время.

Неблагоприятным сегодня считается подстригание ногтей.

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К слову, Факты ICTV публиковали эксклюзивный гороскоп на июнь 2018 года для представителей всех знаков зодиака.

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