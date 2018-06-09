Международный день друзей – лучшие поздравления в стихах и картинках

9 июня традиционно во всем мире празднуют Международный день друзей. Факты ICTV собрали лучшие поздравления в стихах и картинках, которые еще раз напомнят о важности вашей дружбы.

И пусть это неофициальный праздник, но все равно люди со всего мира в этот день поздравляют своих самых близких людей, которые разделяют с ними приятные и тяжелые моменты.

Идею празднования этого дня поддержали в американском Конгрессе в 1935 году.

Сначала американские политики назначили Национальным Днем Дружбы первое воскресенье августа. Уже позже, в 1958 году, делегаты ООН также поддержали создание Дня друзей.

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Неофициальным днем этого праздника по всему миру стало 9 июня. В этот светлый и добрый день люди радуют друг друга теплыми словами любви и поддержки.

Так, предлагаем Вам поздравления с Днем дружбы, которые помогут порадовать близкого человека добрыми и приятными словами.

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Дружба — это радостные встречи,

Море фантастических затей.

При любой проблеме — с другом легче,

А без друга в жизни тяжелей.

День друзей шагает по планете,

Раздает улыбки и любовь.

Так пускай везде на белом свете

Вспыхивает дружба вновь и вновь!

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В этот день хочу друзей поздравить,

Подарить вам теплые слова.

Не могу без вас себя представить,

Дружба наша истинно крепка!

Я хочу, чтоб были вы здоровы,

Счастье просто било через край,

Чтобы небо было васильковым,

Целый год в душе — цветущий май!

Чтобы наша дружба не кончалась,

Ей помехи были не страшны,

Чтобы в сердце навсегда остались

Наши чаянья и лучшие мечты!

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***

С Днем дружбы тебя поздравляю,

Ведь дружба ценнее валюты.

Ценнее богатства и злата.

Дороже алмазов и шубы.

Быть другом — бывает не просто,

Хотя и безумно приятно.

Всегда есть сто тем и вопросов,

Веселые праздники, даты.

Желаю тебе я сегодня

Улыбок и радости, счастья.

Побольше друзей и здоровья,

Чтоб с ними почаще встречаться.



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***

Я хотел бы “спасибо” сказать,

Что могу тебя другом назвать,

Мне сегодня всех денег ценней,

Поздравлять тебя с Днем всех друзей!

***