Международный день друзей – лучшие поздравления в стихах и картинках

9 июня традиционно во всем мире празднуют Международный день друзей. Факты ICTV собрали лучшие поздравления в стихах и картинках, которые еще раз напомнят о важности вашей дружбы.
И пусть это неофициальный праздник, но все равно люди со всего мира в этот день поздравляют своих самых близких людей, которые разделяют с ними приятные и тяжелые моменты.
Идею празднования этого дня поддержали в американском Конгрессе в 1935 году.
Сначала американские политики назначили Национальным Днем Дружбы первое воскресенье августа. Уже позже, в 1958 году, делегаты ООН также поддержали создание Дня друзей.
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Неофициальным днем этого праздника по всему миру стало 9 июня. В этот светлый и добрый день люди радуют друг друга теплыми словами любви и поддержки.
Так, предлагаем Вам поздравления с Днем дружбы, которые помогут порадовать близкого человека добрыми и приятными словами.
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Дружба — это радостные встречи,
Море фантастических затей.
При любой проблеме — с другом легче,
А без друга в жизни тяжелей.
День друзей шагает по планете,
Раздает улыбки и любовь.
Так пускай везде на белом свете
Вспыхивает дружба вновь и вновь!
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В этот день хочу друзей поздравить,
Подарить вам теплые слова.
Не могу без вас себя представить,
Дружба наша истинно крепка!
Я хочу, чтоб были вы здоровы,
Счастье просто било через край,
Чтобы небо было васильковым,
Целый год в душе — цветущий май!
Чтобы наша дружба не кончалась,
Ей помехи были не страшны,
Чтобы в сердце навсегда остались
Наши чаянья и лучшие мечты!
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С Днем дружбы тебя поздравляю,
Ведь дружба ценнее валюты.
Ценнее богатства и злата.
Дороже алмазов и шубы.
Быть другом — бывает не просто,
Хотя и безумно приятно.
Всегда есть сто тем и вопросов,
Веселые праздники, даты.
Желаю тебе я сегодня
Улыбок и радости, счастья.
Побольше друзей и здоровья,
Чтоб с ними почаще встречаться.
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Я хотел бы “спасибо” сказать,
Что могу тебя другом назвать,
Мне сегодня всех денег ценней,
Поздравлять тебя с Днем всех друзей!
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