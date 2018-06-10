E3 2018: что показали Electronic Arts

9 июня состоялась пресс-конференция Electronic Arts, с которой начинается приближение выставки E3 2018.

В этом году EA немного изменили стратегию и начали шоу с демонстрации игрового процесса Battlefield 5. Игрокам обещают возможность настраивать не только вооружение персонажей, но и их внешний вид. Масштабное разрушение карты также останется и станет более проработанным.

Кроме того, разработчики пообещали внедрить в игру набирающий популярность режим Королевской битвы (Battle Royale), после чего показали небольшой трейлер видеоигры.

Далее, как и ожидалось, компания сосредоточилась на FIFA 19. Для многих режимов игры пообещали внедрение Лиги Чемпионов. В очередной раз игрокам пообещали улучшения игрового процесса, о которых расскажут на протяжении следующих месяцев.

Кроме того, все желающие могут уже сейчас бесплатно скачать пробную версию FIFA 18.

После этого была анонсирована подписка EA Access Premier, наличие которой даст возможность играть во все новинки компании на ПК.

Как и ожидалось, за этим последовал анонс игры от Respawn Entartainment по вселенной Star Wars – Jedi Fallen Order, которая будет происходить во временном промежутке между 3 и 4 эпизодом киносаги. Ее выход обещают в конце 2019 года.

На этом новости по Звездным войнам не закончились. Для Star Wars Battlefront 2 выпустят огромное количество контента эры Войн клонов, начиная с планеты Геонозис и героев генерала Гривуса, Оби-Вана Кеноби, графа Дуку и Энакина Скайуокера.

Читайте: Fear the Wolves: первый трейлер игры от создателей S.T.A.L.K.E.R.

Неожиданно анонсировали и продолжение милой инди-игры – Unravel Two, в которую можно будет играть вдвоем. Игрокам пообещали, что она будет более динамичной, по сравнению с первой частью. Unravel Two вышла в день анонса.

После показали еще одну инди-игру под названием Sea of Solitude. В ней разработчики попытались показать, насколько по-разному могут испытывать одиночество разные люди. Sea of Solitude расскажет о девочке, которая испытывала настолько сильное одиночество, что превратилась в монстра. Игрокам придется отправится в путешествие, чтобы вернуть ей прежний облик.

Далее последовали ожидаемые анонсы спортивных игр NBA LIVE 19 и Madden NFL 19, но при этом EA не поделились никакой существенной информацией.

Закрыли пресс-конференцию видеоигрой Anthem, которую разрабатывает Bioware. Был показан красивый трейлер, из которого стало известно, что игроки возьмут на себя роль одного из защитников последнего поселения, скорее всего, людей.

По словам разработчиков, хотя в Anthem большой упор на мультиплеер, он попытается рассказать персональную историю для каждого из игроков, как это было в других видеоиграх студии. После того, как игроки выполнят задание в открытом мире, они будут возвращаться на базу, где и будет происходить сюжетная часть игры.

Классы в видеоигре будут делиться с помощью костюмов, в которых игроки будут выходить на задания. Они не будут привязаны к конкретному персонажу. Костюмы можно будет менять в любое время, подбирая свой подход к миссии. Anthem выйдет 22 февраля 2019 года.

В целом можно сказать, что пресс-конференция EA, даже при наличии таких масштабных проектов, как Battlefield 5 и Anthem не смогла удивить, показав какой-то неожиданный анонс. Об этом свидетельствовала и реакция публики, которая находилась в зале. Даже на невероятный игровой процесс Anthem она практически никак не реагировала. Остается надеяться, что следующие пресс-конференции будут лучше.

К слову, Факты ICTV собрали расписание пресс-конференций на E3 2018 и самые ожидаемые анонсы на каждой из них.

Видео: Youtube