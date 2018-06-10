Гороскоп на сегодня, 10 июня

Сегодня гороскоп советует исключить любые действия и контакты, которые могут создавать тяжелое эмоциональное состояние или напряжение.

Астропрогноз публикует ASTRO.EXPERT в Telegram.

Стоит внимательно отнестись к обещаниям, которые даете, желательно их выполнить. Ставку на договоренности и коммерческие мероприятия лучше не делать — возможны недопонимания и неучтенные нюансы. Вполне вероятно, что голос интуиции сегодня будет достаточно силен, стоит прислушаться к внутренним ощущениям.

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Хороший день для того, чтобы уделить внимание здоровью, это относится и к началу лечения, и к началу занятий любыми физическими нагрузками — любое занятие, направленное на улучшение состояния организма, получит дополнительный импульс для развития.

Неблагоприятным сегодня считается начало поездок и путешествий.

К слову, Факты ICTV публиковали эксклюзивный гороскоп на июнь 2018 года для представителей всех знаков зодиака.