E3 2018: самое интересное с пресс-конференции Microsoft

10 июня свою пресс-конференцию на E3 2018 провела компания Microsoft.

В этом году Microsoft решила не медлить и начали пресс-конференцию с анонса Halo Infinite. К сожалению, кроме небольшого трейлера, мы ничего не увидели. Фил Спенсер пообещал, что это будет самое большое приключение Мастера Чифа.

После вступительного слова, показали трейлер Ori and the Will of the Wisps, который выйдет в 2019 году. Уже можно сказать, что и без того прекрасная стилистика, стала еще лучше.

К всеобщему удивлению следующим анонсом стала новая видеоигра от From Software – Sekiro Shadows Die Twice. По игровому процессу можно сказать, что мы увидим проект, чем-то напоминающий смесь Dark Souls и Nioh. Релиз игры намечен на 2019 год.

Сразу же после небольшой речи представителя Bethesda был показан игровой процесс Fallout 76, который является приквелом ко всем остальным играм серии. Новая часть будет в 4 раза больше, чем Fallout 4 и является самым амбициозным проектом студии. Трейлер, к сожалению, не показал подробного игрового процесса, но дал возможность оценить графику.

В очередной раз Microsoft показали трейлер Crackdown 3. Игра осталась все такой же сумасшедшей, и кроме очень сильного персонажа, теперь добавилась и очень интересная машина, которая может ездить по стенам и превращаться в танк. Релиз ожидается в феврале 2019 года.

Украинские разработчики привезли на пресс-конференцию Microsoft новый трейлер Metro Exodus. Постапокалиптический мир выглядит лучше, чем когда-либо. Также указали и дату релиза проекта – 22 февраля 2019 года.

После снова последовал неожиданный трейлер – Kingdom Hearts 3, в котором показали мир Frozen и немного игрового процесса и вставок из уже известных миров. Также стало известно, что в историю вернется мастер Аква, по словам которой, Сора и друзья уже не смогут ничего остановить. Ожидание фанатов, которые мечтают о третьей части серии, закончится 29 января 2019 года.

Не собираются Microsoft и оставлять свою популярную серию Forza. Новая часть серии носит название Forza Horizon 4. Гонки будут проходить в Британии. После трейлера компания показала живой игровой процесс новинки. В игре будут динамически меняться сезоны, благодаря чему игрокам придется искать новую тактику для каждой трассы. Выход запланирован на 2 октября 2018 года.

К удивлению был анонсирован ремастер известной в жанре JRPG игры Tales of Vesperia.

Также был показан трейлер The Division 2, который многие ожидали увидеть на пресс-конференции Ubisoft. Теперь сеттинг игры стал еще более постапокалиптическим, с растениями и животными прямо в заброшенных зданиях. При реалистичном стиле игры враги, как и в прошлой части, могут “словить” в себя целую обойму и не умереть. Можно сделать вывод, что RPG элемент серии все еще остается ее основным направлением. Выход запланирован на март 2019 года.

Читайте: E3 2018: расписание пресс-конференций и чего ожидать

Наконец-то на пресс-конференции показали игровой процесс Shadow of the Tomb Raider. Игра выглядит так же красиво, как и предыдущие части, но в трейлере никаких значительных улучшений или новых механик заметить не удалось.

На шоу показали и долгожданный Devil May Cry 5 – продолжение известной серии слешеров. К сожалению фанатов, стилистика новой части напоминает перезапуск серии, но продолжает основной сюжет саги. Судя по трейлеру, нас ожидает возвращение не только полюбившегося всем Данте, но и новичка Неро, представленного в 4-й части. Выход запланирован на весну 2019 года.

После этого показали тизер дополнения на Cuphead, которое выпустят в следующем году.

Неожиданно анонсировали и игру с зомби – Dying Light 2. Теперь она будет более реалистичной, а решения игроков будут формировать город, в котором они окажутся. Как и в первой части, огромное внимание уделят рукопашному бою и паркуру. Также разработчики показали, как решения будут изменять мир Dying Light 2.

И потом последовала просто отличная новость. Battletoads возвращаются в 2019 году. К сожалению, больше подробностей о проекте нет, но даже анонс сильно радует.

Как и ожидалось, анонсировали Just Cause 4. Игровой процесс будет фокусироваться на разрушении и хаосе, как и прежде. Релиз запланирован на декабрь 2018 года.

По вселенной Gears of War состоялось сразу несколько анонсов. Самыми интересными стали Gears Tactics – пошаговая стратегия в стиле XCOM, и Gears 5 – продолжение основной серии игр. Gears of War остался все таким же “мускулистым” и жестоким, как и раньше, что не может не радовать фанатов серии. Выход видеоигры запланирован на 2019 год.

В конце показали трейлер новой игры от создателей серии Ведьмак – Cyberpunk 2077.

На этом анонсе пресс-конференция закончилась. Можно с уверенностью сказать, что Microsoft удалось провести лучшее шоу на E3 за последние 5 лет. Судя по всему, компания научилась у Sony и Nintendo меньше говорить об играх и, вместо этого, показывать их. Но после пресс-конференции быстро приходит понимание, что эксклюзивов у Xbox One нет, а большинство показанных игр выйдут и на платформы конкурентов. Однако компании удалось выполнить обещание данное в начале – показать множество интересных видеоигр.

9 июня состоялась пресс-конференция Electronic Arts, с которой начинается приближение выставки E3 2018.

Видео: Youtube