PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle / Фанат Marvel установил рекорд по просмотрам Мстителей 3/

Фанат Marvel установил рекорд по просмотрам Мстителей 3

Видеоблогер и фанат Marvel Тони Митчелл посмотрел блокбасер Мстители: Война бесконечности 46 раз.

месники 3

Об этом пишет Polygon.

Митчелл потратил порядка $630 (билет в кино в США стоит в среднем около $15).

Сеть IMAX заметила парня после того, как его твит стал вирусным, и подарила ему еще 50 билетов в кино.

Читайте: Мстители: Война бесконечности – первый трейлер

Митчелл рассказал, что планирует ходить на Войну бесконечности до тех пор, пока ее будут показывать в кинотеатре. Блогер старается смотреть фильм ежедневно.

Режиссеры картины братья Руссо пригласили его на премьеру ленты Мстители 4, которая должна выйти в 2019 году.\

Напомним, Факты ICTV давали рейтинг самых популярных фильмов о супергероях.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка