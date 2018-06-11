Гороскоп на сегодня, 11 июня

Сегодняшний день не подходит для большинства созидательных дел, есть риск конфликтов и ссор.
Астропрогноз публикует ASTRO.EXPERT в Telegram.
При этом, с одной стороны, есть вероятность вовлечения в деструктивные ситуации, а с другой – возможность преодоления трудностей.
Принятие важных решений лучше отложить на другой день.
Хорошее время для завершения начатых дел.
В питании лучше быть умеренными.
Стоит проявить внимательность в дороге и за рулем. Поэтому сегодня лучше отказаться от поездок и путешествий.
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К слову, Факты ICTV публиковали эксклюзивный гороскоп на июнь 2018 года для представителей всех знаков зодиака.
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