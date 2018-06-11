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Гороскоп на сегодня, 11 июня

Сегодняшний день не подходит для большинства созидательных дел, есть риск конфликтов и ссор.

Гороскоп

Астропрогноз публикует ASTRO.EXPERT в Telegram.

При этом, с одной стороны, есть вероятность вовлечения в деструктивные ситуации, а с другой – возможность преодоления трудностей.

Принятие важных решений лучше отложить на другой день.

Хорошее время для завершения начатых дел.

В питании лучше быть умеренными.

Стоит проявить внимательность в дороге и за рулем. Поэтому сегодня лучше отказаться от поездок и путешествий.

Читайте: Легко обмануть. Самые доверчивые знаки зодиака

К слову, Факты ICTV публиковали эксклюзивный гороскоп на июнь 2018 года для представителей всех знаков зодиака.

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