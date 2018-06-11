Самый большой айсберг на Земле скоро растает – NASA

Самый большой айсберг, который оторвался от шельфового ледника Антарктиды, вскоре полностью растает.
Самый крупный айсберг, который оторвался от шельфового ледника Антарктиды в 2000 году, очень скоро исчезнет, сообщает NASA.
Айсберг под названием B-15 проплыл часть пути вокруг Антарктиды, а в 2016 году взял курс на южные воды Атлантики.
Всего он преодолел более 10 тыс. км и сейчас приближается к экватору.
Айсберг постепенно раскалывается на множество кусков и в его центре уже виден большой разлом.
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К слову, исследователи считают, что через несколько десятков лет Мальдивы, Сейшелы и частично Гавайи могут стать необитаемыми из-за изменений климата и недостатка пресной воды.
Фото: NASA
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