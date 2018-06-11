PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle / The Elder Scrolls 6 - первый тизер продолжения культовой серии видеоигр/

The Elder Scrolls 6 – первый тизер продолжения культовой серии видеоигр

Компания Bethesda анонсировала на своей пресс-конференции на E3 2018 продолжение культовой серии The Elder Scrolls 6 (VI).

The Elder Scrolls 6

Разработчик видеоигр Bethesda на E3 2018 анонсировала, что продолжение культовой серии The Elder Scrolls 6 (VI) находится в разработке.

В небольшом тизере показали внешний вид мира, в котором будет проходить действие видеоигры.

Знатоки серии спекулируют, что миром The Elder Scrolls 6 станет либо Хайрок (Highrock), либо Хаммерфэл (Hammerfell).

Читайте: E3 2018: самое интересное с пресс-конференции Microsoft

Игровой процесс игры разработчики решили пока не показывать.

Дата выхода The Elder Scrolls 6 также остается неизвестной.

К слову, в сети появился трейлер видеоигры Cyberpunk 2077.

Видео: Bethesda Softworks

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка