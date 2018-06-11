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The Elder Scrolls 6 - первый тизер продолжения культовой серии видеоигр/
The Elder Scrolls 6 – первый тизер продолжения культовой серии видеоигр
Компания Bethesda анонсировала на своей пресс-конференции на E3 2018 продолжение культовой серии The Elder Scrolls 6 (VI).
Разработчик видеоигр Bethesda на E3 2018 анонсировала, что продолжение культовой серии The Elder Scrolls 6 (VI) находится в разработке.
В небольшом тизере показали внешний вид мира, в котором будет проходить действие видеоигры.
Знатоки серии спекулируют, что миром The Elder Scrolls 6 станет либо Хайрок (Highrock), либо Хаммерфэл (Hammerfell).
Читайте: E3 2018: самое интересное с пресс-конференции Microsoft
Игровой процесс игры разработчики решили пока не показывать.
Дата выхода The Elder Scrolls 6 также остается неизвестной.
К слову, в сети появился трейлер видеоигры Cyberpunk 2077.
Видео: Bethesda Softworks
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