От Затоки до Очакова: где отдохнуть летом в Украине и цены

Затока, в Одесской области.

Здесь только готовятся к сезону – на центральной аллее работает только одно кафе.

Здесь успели отремонтировать набережную и установить урны. Пока нет наплыва людей, шезлонги с зонтиками предлагают со скидками – 150 гривен.

В июле номер будет стоить 375 гривен с человека. А вот жилье, которое не подорожает находится на четвертой линии – это номера эконом класса.

На сегодня домик стоит 400 грн в сутки, а с середины июня он будет стоить 450 гривен.

Новый аквапарк – тоже борется за клиента. Здесь не скрывают с началом июля цены существенно пойдут в гору.

Традиционные надувные горки, водные аттракционы и лунапарк на набережной – заработают здесь лишь в конце месяца.

Если подытожить – то в среднем отдых семьи из 3 человек в Затоке – вместе с проживанием 600 грн, питанием – 800 грн и развлечениями – 1000 грн обойдется почти в 2500 в день.



Очаков, что в Николаевской области.

Город мало напоминает курорт. Обочина заросла сорняками, а море не сразу видно за зданиями.

Стадион вместе с отелем городские власти недавно передали в частную собственность, теперь здесь обещают развивать спортивный имидж города-курорта.

В номерах сделали ремонт – и сейчас здесь чуть ли не самое дешевое жилье, которое удалось найти во время путешествия – 150 гривен.

Это стоимость за проживание одного человека – удобства в коридоре. Но цены обещают не менять весь сезон. В столовой на первом этаже можно поесть три раза в день за 170 грн.

С Очакова можно поехать к Кинбурнской косе, в считанных километрах. Там открытое чистое море и белоснежные пляжи. На Кинбурнскую косу можно попасть или теплоходом дважды в день за 90 грн, или частным катером за 1100.

Пять заведений питания, которые сейчас есть в городе – по ценам Киев превзошли. Семья из 3 человек – в среднем 500-600 грн.

Если не ходить по дорогим заведениям питания, то в Очакове семья из трех человек может уложиться и в 1000 грн. Проживание – 600, питание – 600, развлечения – 200.

Курорт в Железном порту на Херсонщине.

За последние два года курорт изменился до неузнаваемости. Большинство пляжей отдали в аренду – теперь за комфортом и чистотой следят частные предприниматели.

Обычные лежаки с зонтами стоят от 100 гривен в день. Аквапарк только готовят к открытию – 150 грн на полдня.

Пансионаты, чтобы привлечь клиентов – снизили цены. Говорят, у них уже дешевле так называемое жилье у бабушек – примерно будет 200 грн.

Бабушки тем временем конкурируют с пансионатами домашним уютом и новым комфортом.

Номер сейчас стоит 100 гривен в сутки с человека, в сезон 150 – душ хоть и на улице, но уже с бойлером.

Номер, на первой линии на трех человек сейчас стоит 500 грн, в сезон 1000.

Большинство туристов готовят дома – так кухню предлагают все арендодатели. В Железном порту экономная семья может уложиться в среднем в 1000 грн. Проживания 450 грн, питание – 300 грн, развлечения – 300 грн.

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Курорт в Бердянске.

Больше всего изменилась – Бердянская коса. В этом году здесь уже сделали асфальтированную дорогу – вместо бетонных плит и песка. Коса сейчас переживает строительный бум.

Новые корпуса уже рассчитаны на туристов со средним достатком – на июль здесь уже забронировали все номера. Номера были по 800 грн.

Строят здесь не только отели, но и питания. Вместо быстрого перекуса – турист уже требует местной экзотики. Камбала – 160 грн за порцию, стейки от 100 за сто грамм – средний чек здесь в районе 300 гривен.

Дешевле можно поесть в столовой в центре города – первое, второе, мясо и компот – не превышает 100 гривен.

А вот с развлечениями в Бердянске есть на что соблазниться – кроме дельфинария и зоопарка – аквапарк за 350 грн день. И лунапарк с только что построенным отелем ужасов.

Цена страха – 70 гривен. А вот стандартные экстремальные аттракционы стоят 60.

В Бердянске по скромным подсчетам придется оставить около 2 тысяч гривен для семьи из трех человек. Проживание – 600 грн, питание – 1000, развлечения – 500.

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