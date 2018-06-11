Землю накроют смерчи и шквалы – прогноз климатологов

Климатологи проанализировали метеорологические данные за полвека и предупредили о критическом повышении риска смерчей и шквалов.

Климатологи прогнозируют увеличение риска не только смерчей, а вообще опасных конвективных явлений, включая ливни, грады и шквалы, передает РИА Новости.

Особенно это касается средней полосы, черноморского побережья, юга Дальнего Востока.

– Это связано с повышением температуры воздуха, влажности. Для смерча важен еще поворот ветра. Наиболее сильные смерчи возникают рядом с холодным фронтом, потому что там формируется суперячейковое облако, закручивается воздух и образуется воронка, — заявил один из авторов модели прогноза смерчей Александр Чернокульский.

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Отмечается, что если саму угрозу смерча метеорологические модели определяют неплохо, то предсказать конкретное место удара пока проблематично.

К слову, в Сумской области зафиксировали смерч. Из-за сильного ветра в воздух взлетели мусор и пыль, а на одном из гаражей сорвало шифер.