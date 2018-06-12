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Assassin’s Creed Odyssey – первый трейлер и дата выхода

Компания Ubisoft анонсировала новую часть в популярной серии видеоигр Assassin’s Creed Odyssey, которая выйдет 5 октября 2018 года.

Assassin's Creed Odyssey

Разработчик видеоигр Ubisoft анонсировал на E3 2018 новую часть популярной серии Assassin’s Creed Odyssey, действие которой будет проходить в древней Греции. Выход игры запланирован на 5 октября 2018 года.

Игроки возьмут на себя роль ассасина, которому досталось копье Леонидаса.

Как и в предыдущих частях серии, для исследования будет доступен огромный открытый мир. Также в трейлере можно увидеть наличие морских сражений.

RPG элементы и настройка вооружения персонажа будут схожы с предыдущей частью Assassin’s Creed (Origins).

Кроме того, разработчики пообещали изменить подачу сюжета по сравнению с другими играми серии.

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К слову, сегодня компания Sony провела пресс-конференцию на E3 2018, удивив зрителей своими проектами на PlayStation 4.

Видео: Ubisoft

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