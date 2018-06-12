Барби из Берлина накачала гигантскую силиконовую грудь

Обладательница самой большой груди Германии 27-летняя Пэрис Хермс, известная также как Барби из Берлина, установила свой третий комплект имплантатов для груди.

В итоге чашечка увеличилась до объема в 80 л. Теперь ее грудь весит более четырех килограммов, передает The Sun.

– Когда я очнулась после наркоза, почувствовала себя самой счастливой. Хоть это и не было моей целью, приятно обладать самой большой грудью в Германии, – рассказала Хермс.

Девушка говорит, что считает большую грудь очень женственной и сексуальной. Она потратила на изменение внешности в общей сложности более $50 тысяч.

– Я очень довольна своим телом сейчас — прямо противоположно тому, как я себя чувствовала в прошлом, – отметила Хермс.





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ФОТО: Instagram