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Где нельзя купаться: опасные пляжи Украины (КАРТА)

Центр общественного здоровья Минздрава Украины опубликовало интерактивную карту, на которой обозначены пляжи Украины и Киева, на которых не рекомендуется купаться. Всего их 66.

Пляжі Києва

Карту можно посмотреть на сайте ЦОС.

– Качество воды в пределах этих пляжей и рекреационных зон не соответствует стандарту на микробное загрязнение по индексу ЛКП (лактопозитивные кишечные палочки), – предупреждают специалисты.

Читайте: Пляжный сезон сорван. Где на Азове закрыт доступ к пляжам

Кстати, ранее Факты ICTV собрали 12 лучших пляжей для отдыха в Киеве.

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