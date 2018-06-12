День летнего солнцестояния 2018

Летнее солнцестояние – это самый длинный день в году, пик продолжительности светлого времени суток. В 2018 году оно произойдет 21 июня в 13.07 по киевскому времени.

День летнего солнцестояния — это день начала лета в северном полушарии Земли и начала зимы в южном полушарии.

То есть если жители Северной части Земли с этого момента находятся в начале астрономического лета, то для жителей Южного полушария в этот же период времени начнется астрономическая зима.

На протяжении тысячелетий день летнего солнцестояния имел огромное значение для наших предков, подчинявшихся природным циклам.

Во времена язычников солнце обладало божественной властью над всем живым, а летнее солнцестояние означало наивысший расцвет всех сил природы.

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Приметы на день летнего солнцестояния

Плохая погода в день летнего солнцестояния предрекает неурожай. Причем ничего хорошего ждать от лета не стоит, даже если солнце просто спрячется за тучами.

А вот много росы утром – к обильному урожаю. Эту росу обычно собирали и сливали в отдельный сосуд, так как считалось, что она обладает омолаживающим и лечебным эффектом.

Вообще, по мнению древних, в летнее солнцестояние вся вода приобретала магические свойства, поэтому любые водные процедуры в начале 20-х чисел июня считались весьма полезными.

Встреча рассвета в день солнцестояния должна дать силы и здоровье на весь год и уберечь от невзгод.

Если парень в день летнего солнцестояния обольет какую-нибудь девушку водой, то они скоро поженятся. Кроме того, если девушка протанцует всю ночь у девяти костров, то брак в ближайшее время ей обеспечен.

Детей, родившихся 20 или 21 июня, считали обладателями “дурного глаза”. Другие были уверены, что родиться в столь магически и энергетически сильный день – значит всю жизнь находиться под защитой Солнца.

Если загадать заветное желание в день летнего солнцестояния, то оно станет реальностью. А если желание не просто загадать, но еще и перелезть через 12 заборов, то оно сбудется намного быстрее (а именно в течение года).

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