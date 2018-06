E3 2018: чем удивила Sony на пресс-конференции

Сегодня компания Sony провела пресс-конференцию на E3 2018, удивив зрителей своими проектами на PlayStation 4.

Началось шоу с вступительного слова представителя Шона Лейдена, который подтвердил, что будут показаны ключевые эксклюзивы на PlayStation 4.

Неожиданно для всех Sony решили начать с одного из своих сильнейших тайтлов – The Last of Us Part II. Игрокам показали большую катсцену на движке игры, в который мы опять увидели Элли, после чего разработчики перешли к игровому процессу, который показали впервые. Как и ожидалось, именно Элли станет главным героем сиквела. Как и раньше, видеоигра сосредоточится на скрытном прохождении, во время которого игроку придется избегать сражения с людьми и зараженными.

Однако, когда дело доходит до открытых сражений, The Last of Us Part II не перестает удивлять своей кинематографичностью. Особенно порадовала механика, из-за которой попавшие в главную героиню стрелы нужно будет вынимать из тела, прежде чем вернуться к возможности сражаться в полную силу. Судя по всему поработали и над механикой ближнего боя, которая также должна будет стать большой частью новинки.

Датой релиза ожидаемой видеоигры разработчики не поделились.

Во время небольшого перерыва стало известно, что популярная игра God of War получит режим Новая игра+.

Как и обещали в Sony, на шоу показали и игры сторонних разработчиков. Для нового масштабного обновления Destiny 2 показали кинематографический трейлер, который давал понять, с какими угрозами придется столкнуться игрокам.

Продолжили шоу самурайским боевиком от студии Sucker Punch – Ghost of Tsushima. Игроки впервые увидели игровой процесс новинки. Можно сделать вывод, что для исследования будет доступен открытый мир. Скорее всего, основным направлением видеоигры станет жанр Hack and Slash, с внедрениям RPG элементов. В конце показали что-то похожее на битву с боссом, которая выглядела очень стильно.



Дата релиза Ghost of Tsushima остается неизвестной.

За этим последовал анонс видеоигры от Remedy под названием Control, которая выглядит как духовный наследник Quantum Break.

Также мы впервые увидели кадры ремейка Resident Evil 2, которого так долго ждали фанаты серии, особенно после невероятного успеха 7-й части. Леон Кеннеди вернется в уже знакомом многим приключении, но с абсолютно новой “одежкой”. Релиз игры состоится 25 января 2019 года.

По вселенной мультсериала Рик и Морти показали новую видеоигру под названием Trover Saves the Universe.

И пресс-конференция Sony не обошлась без трейлера Kingdom Hearts 3, в котором мы увидели мир Пиратов карибского моря. В нем, кроме обычных сражений, будут присутствовать битвы на кораблях. А также игроки увидели еще немного игрового процесса из других известных миров.

Наконец-то состоялась первая демонстрация игрового процесса ожидаемой видеоигры Death Stranding. Судя по всему главных героев в новинке будет несколько. Вопреки обещаниям создать новый жанр, сейчас Death Stranding больше всего похож на стелс. Цель игрока в новинке все еще остается неизвестной. Дату выхода видеоигры также не показали.

На пресс-конференции анонсировали и вторую часть Nioh.

После этого в очередной раз показали игровой процесс эксклюзивной игры на PlayStation 4 – Marvel’s Spider-Man. Одним из злодеев новой игры станет Электро. Игровой процесс, как и раньше, напоминает игры серии Batman Arkham. Также нам показали Носорога, Скорпиона и Ястреба, которые будут противостоять главному герою. Сыграть в Marvel’s Spider-Man можно будет уже в сентябре 2018 года.

В целом, пресс-конференция действительно была лучше, чем в прошлом году, но более пресной по сравнению с 2015 и 2016 годами. Приятно, что для большинства игр показали не просто красивый трейлер, а действительно игровой процесс. Все эксклюзивы на платформу Sony порадовали и если ради этого нужно было пожертвовать несколькими анонсами, то это не так уж и плохо. Мы не узнали даже окна для релизов большинства видеоигр скорее не потому, что Sony не хотят поделиться этой информацией, а потому, что компания хочет дать время разработчикам отполировать свои игры и выпустить действительно качественный продукт, как это было с God of War и Detroit: Become Human.

Тем же, кто переживает, что эксклюзивы на Playstation 4 задержатся до 2020 года, можно напомнить, что дата релиза вышеупомянутых проектов, была анонсирована всего за несколько месяцев до выхода. Так что вполне возможно, что мы сможем поиграть во все главные эксклюзивы Sony до E3 2019.

К слову, 10 июня свою пресс-конференцию на E3 2018 провела компания Microsoft, на которой состоялось много анонсов.

Видео: PlayStation