E3 2018: самые интересные игры от Ubisoft

Ночью 11 июня началась пресс-конференция Ubisoft на E3 2018, где компания рассказала о новых проектах.

Начало пресс-конференции ознаменовал анонс Just Dance 2019, во время которого на сцену вышла странная танцевальная группа. Релиз игры ожидается в октябре 2019 года.

Одним из самых больших анонсов стала видеоигра Beyond Good and Evil 2, действие которой будет происходить за несколько лет до событий первой части. Во время трейлера игроков познакомили с несколькими доступными для игры персонажами и показали молодую Джейд – главную героиню первого Beyond Good and Evil.

После этого разработчики немного рассказали о механиках новинки и подтвердили, что видеоигру можно будет пройти как одному, так и с друзьями. Дата выхода Beyond Good and Evil 2 пока остается загадкой.

Также анонсировали и продолжение интересной аркадной игры Trials Rising, в которой игрокам, как и прежде, придется преодолевать препятствия, выполняя невероятные трюки на мотоцикле. Новинка позволит не только проходить игру одному, но и соревноваться с друзьями. Trials Rising выйдет в феврале 2019 года.

На пресс-конференции Ubisoft дали ясно понять, что собираются поддерживать свои вышедшие проекты долгое время. Так, для Mario + Rabbids Kingdom Battle анонсировали масштабное обновление под названием Donkey Kong Adventure.

Для For Honor анонсировали новое масштабное дополнение Marching Fire, которое станет доступно 16 октября 2018 года и так называемый Starter Edition, благодаря которому все желающие могут опробовать игру бесплатно.

После небольшого трейлера The Division 2 разработчики рассказали о системе классов в игре и том, что RPG элементы останутся одним из главных приоритетов. Как и в первой части, разработчики пообещали дополнения для видеоигры на протяжении 2019 года, которые будут состоять из трех эпизодов. Но, в отличии от первой The Division, все обновления контента будут бесплатными.

Еще одной большой частью пресс-конференции стала видеоигра Skull and Bones, игровой процесс морских сражений которой похож на такие же сражения из Assassin’s Creed 4 Black Flag. Игроки смогут полностью настраивать внешний вид и вооружение корабля на свой вкус. В отличии от Black Flag, у игроков не будет неограниченных ресурсов для каждого морского сражения, потому подход к каждому из них нужно будет обдумывать.

Настоящим сюрпризом стало появление на сцене известного актера и игрока Элайджи Вуда, который анонсировал игру Transference. Этот проект сосредоточится на исследовании от первого лица, которым игроки будут заниматься в сознании других людей. Transference выйдет на системы виртуальной реальности осенью 2018 года.

Последний и самый большой анонс Ubisoft приберегли на конец пресс-конференции. Там они показали Assassin’s Creed Odyssey. Действие новой части серии будет проходить в древней Греции, где игроки возьмут на себя роль нового ассасина.

Новая часть продолжит превращаться в RPG, все больше отходя от привычного жанра Action adventure. Игру можно будет проходить как за мужчину, так и за женщину. Как и раньше, во время своих приключений игрокам повстречаются известные исторические личности. Из показанного игрового процесса можно сделать вывод, что Assassin’s Creed Odyssey даст возможность выбирать ответы во время разговоров с персонажами, а также путешествовать по морю.

Боевая система останется похожей на Assassin’s Creed Origins. Выход игры запланирован на 5 октября 2018 года.

В целом пресс-конференция Ubisoft не ознаменовалась большим количеством новых анонсов. Однако приятно, что компания продолжает поддерживать уже вышедшие проекты, основной целью которых является сетевая игра. Хорошим знаком развития Ubisoft стал анонс бесплатного контента для The Division 2 и продолжение работы над уже анонсированными играми, вместо того, чтобы пытаться устанавливать нереальные сроки для релиза.

Видео: Ubisoft