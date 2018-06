E3 2018: что было на пресс-конференции Nintendo

На E3 2018 состоялся Nintendo Direct, на котором показали много видеоигр для Nintendo Switch.

Как и раньше, пресс-конференция Nintendo проходила исключительно в онлайн-режиме. Началась она с анонса Daemon X Machina, в которой игрокам предстоит взять под управление робота, чтобы сражаться против различных противников.

После небольшого трейлера компания немного больше рассказала о Pokemon Let’s Go. Как и ожидалось, в игру можно будет перенести пойманных покемонов из мобильного приложения Pokemon Go. Также появится функция сражений между игроками на одной консоли. Выход новинки намечен на 16 ноября 2018 года.

Кроме того, показали первое дополнение для Xenoblade Chronicles 2 под названием Torna The Golden Country. По трейлеру тяжело сказать, какие изменения оно с собой принесет, но выглядит игра очень хорошо. Выход Xenoblade Chronicles 2: Torna – The Golden Country состоится 21 сентября 2018 года.

Буквально через пару секунд Nintendo порадовала всех, кто покупал Switch для игры в компании. Был анонсирован Super Mario Party. Игрокам, как и ранее, придется состязаться в виртуальной настольной игре, которая периодически будет подбрасывать различные миниигры. В некоторые из них можно будет играть на двух экранах при наличии второй приставки. Super Mario Party – идеальная игра для 2-4 игроков, которая выйдет 5 октября 2018 года.

Также сегодня для Nintendo Switch стала доступна видеоигра Fortnite, которая известна по своему режиму Королевской битвы (Battle Royale).

Среди игр от независимых разработчиков анонсировали Overcooked 2, который выйдет 7 августа и Hollow Knight, который уже доступен на Nintendo Switch.

Перед тем, как показать основной анонс пресс-конференции, мы увидели игры, которые выйдут на Switch в ближайшее время. Среди них красовались Minecraft, Crash Bandicoot N’sane Trilogy, FIFA 19, Paladins, Dark Souls Remastered, Monster Hunter Generations Ultimate, The World Ends With You Final Remix и множество других видеоигр.

Читайте: E3 2018: самое интересное с пресс-конференции Microsoft

Наконец-то компания пролила свет на долгожданный Super Smash Bros. Ultimate, в котором появятся все персонажи из каждой части серии. Игра представляет собой сражение между героями популярных серий, которые пытаются вытолкнуть друг друга с арены и одержать победу. Но не нужно думать, что персонажей абсолютно никак не поменяют. Уже на пресс-конференции разработчики поделились некоторыми подробностями об их изменениях в Super Smash Bros. Ultimate.

Также в игру, кроме стандартных сражений один на один и битв между четырьмя персонажами, вернут режим сражения между восемью игроками. Кроме того, в Super Smash Bros. Ultimate добавят новых бойцов – Инклинга из серии Splatoon и Ридли из серии Metroid. В видеоигру добавят не только новые арены, но и вернут множество старых, предварительно улучшив графику. Выход Super Smash Bros. Ultimate ожидается 7 декабря 2018 года.

Nintendo Direct в этом году тяжело оценивать. С одной стороны компания показала Super Smash Bros. Ultimate и даже анонсировала дату выходу, но из-за этого игре посвятили больше половины презентации. Из-за этого все остальные анонсы таких долгожданных игр, как Super Mario Party и Pokemon Lets Go чувствовались слишком скомканными. Но появления большинства этих видеоигр можно ожидать до конца 2018 года.