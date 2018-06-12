Голубь или дельфин? Рыбу-мутанта поймали в Китае

В китайском городе Гуйян мужчина поймал рыбу с головой, напоминающей голубя или дельфина. Необычного мутанта рыбак снял на видео.
В китайском городе Гуйян местный рыбак поймал крупную рыбу с головой, напоминающей голубя или дельфина, сообщает The Mirror.
Удивлены свидетели начали фотографировать улов на смартфоны, пока рыба-мутант задыхалась без воды.
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Вероятно, китаец выловил Белого амура – пресноводную рыбу, которая водится в Азии и Северной Америке.
В итоге рыбак выпустил рыбу обратно в реку.
Ранее в Индонезии выловили рыбу с человеческими зубами.
Видео: mahathe hasan
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