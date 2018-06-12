Гороскоп на сегодня, 12 июня

Сегодняшний день не подходит для большинства дел и принятия важных решений.

Астропрогноз публикует ASTRO.EXPERT в Telegram.

В этот день силы можно направить на занятия физическим трудом.

Также можно запланировать генеральную уборку квартиры, навести порядок на садовом участке. Желательно сделать то, что принесет вам моральное удовлетворение.

Сегодня хорошо заканчивать начатые дела, отдавать долги. В поступках и общении есть вероятность недопониманий, поэтому лучше не делать поспешных выводов.

Если у вас есть младенец, желательно уделить ему дополнительное внимание.

Неблагоприятными сегодня считаются подстригание ногтей, начало поездок и путешествий, надевание новой одежды и украшений, стрижка волос.

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