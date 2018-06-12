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Мир великанов на Певческом поле: программа и цены

В пятницу, 15 июня, на территории Печерского ландшафтного парка Певческое поле откроется новая летняя выставка цветов Світ велетнів.

В этом году из 245 тысяч цветов дизайнеры районных предприятий КО Киевзеленстрой создали невероятные гигантские инсталляции различных предметов.

Общая площадь композиций – свыше 2 тысяч квадратных метров.

Первое, что бросится в глаза, – огромные тапочки и ключи, изготовленные руками талантливых умельцев КП СЗН Святошинского района. Сможем также увидеть на выставке швейную машинку и огромный моток ниток. Кроме того, великан заботливый садовник, который поливает свои растения с большой лейки, созданной оболонскими зеленстроевцами.

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На выставке цветов Світ велетнів присутствует также много других интересных предметов: огромный письменный стол, настольная лампа, карандаши, будильник.

– Всей семьей можно будет посетить самый большой в столице веревочный парк, прокатиться на 70-метровой тюбинг-горке, посмотреть фильм в кинотеатре под открытым небом, – рассказал руководитель компании-оператора Певческого Поля Grand Event Денис Погорелко.

На Певческом поле вас ждут:

  • Самая длинная внесезонная тюбинг-горка: 70 м адреналина и позитивных эмоций для детей и взрослых;
  • Праздничные мероприятия;
  • Детский парк аттракционов;
  • Первый и наибольший веревочный парк;
  • Кинотеатр под открытым небом;
  • Ярмарка хэндмэйд;
  • Пикники и еще много-много активностей и сюрпризов.

Выставка цветов продлится до 15 июля.

График работы в день открытия (15.06): с 12.00 до 21.00.

Время работы в период с 16.06 по 15.07: с 9.00 до 21.00, без выходных.

Адрес: ул. Лаврская, 33 (15 минут от метро Арсенальная).

Вход: 50 гривен – взрослый, детский – 25 гривен.

Вход бесплатный: для детей до 7 лет, пенсионеров, участников АТО, людей с ограниченными возможностями 1 и 2 группы и участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Ранее Факты ICTV писали, что американский актер театра и кино,продюсер и кинорежиссер Джон Малкович 1 июля выступит на Софийской площади в Киеве.

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