В смартфонах Apple появится разъем USB Type-C – СМИ

В СМИ появилась информация, что в будущих моделях iPhone исчезнет разъем Lightning.
В издании DigiTimes появилась информация о том, что компания Apple собирается заменить интерфейс Lightning на разъем USB Type-C.
По информации источника, такое обновление будет касаться iPhone и iPad следующего поколения, а также в компании может появиться серия iPhone 2019, которая будет поддерживать USB Type-C.
Считается, что появление USB Type-C в гаджетах Apple увеличит его использование в смартфонах других компаний. Сейчас разъем USB Type-C внедряют во всех флагманских смартфонах на операционной системе Android.
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К слову, на конференции WWDC 2018 Apple представила новые операционные системы iOS 12, watchOS 5, Mac OS Mojave.
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