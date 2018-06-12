PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle / В смартфонах Apple появится разъем USB Type-C - СМИ/

В смартфонах Apple появится разъем USB Type-C – СМИ

В СМИ появилась информация, что в будущих моделях iPhone исчезнет разъем Lightning.

В издании DigiTimes появилась информация о том, что компания Apple собирается заменить интерфейс Lightning на разъем USB Type-C.

По информации источника, такое обновление будет касаться iPhone и iPad следующего поколения, а также в компании может появиться серия iPhone 2019, которая будет поддерживать USB Type-C.

Считается, что появление USB Type-C в гаджетах Apple увеличит его использование в смартфонах других компаний. Сейчас разъем USB Type-C внедряют во всех флагманских смартфонах на операционной системе Android.

Читайте: Apple запатентовала гаджет для измерения давления

К слову, на конференции WWDC 2018 Apple представила новые операционные системы iOS 12, watchOS 5, Mac OS Mojave.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка