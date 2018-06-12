В For Honor можно сыграть бесплатно – условия

Компания Ubisoft начала раздавать бесплатную версию видеоигры For Honor.

Компания Ubisoft бесплатно раздает видеоигру For Honor в версии Starter Edition. Об этом стало известно во время пресс-конференции компании на E3 2018.

В такой версии игрокам будет доступно 6 игровых персонажей. Трое будут открыты в начале игры – по одному из каждой фракции (Рыцари, Викинги, Самураи). Остальные трое будут даваться в зависимости от фракции, которую выберет игрок. Всех героев можно будет открыть за игровую валюту.



Однако они будут намного дороже, чем в обычной версии игры. На открытие каждого дополнительного персонажа придется потратить в среднем около 12 часов.

Бесплатную версию For Honor решили давать из-за того, что 16 октября для нее выйдет большое дополнение под названием Marching Fire, которое добавит в игру китайских воинов и новый режим.

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К слову, компания Ubisoft анонсировала новую часть в популярной серии видеоигр Assassin’s Creed Odyssey, которая выйдет 5 октября 2018.

Видео: Ubisoft

