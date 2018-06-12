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Западную Украину засыпал град размером с камень

Сегодня в Ужгороде и Мукачево выпал огромный град, размер которого достигал нескольких сантиметров.

Соответствующие фото и видео в социальных сетях публикуют жители городов.

По виду куски льда напоминали камни и теннисные мячи.

О травмах и повреждениях не сообщается.

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Западную Украину засыпал град размером с камень / 4 фотографии

Напомним, северный циклон принесет дожди с грозами и даже ливни с градом и шквалами на запад и север Украины.

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