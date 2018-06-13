Гороскоп на сегодня, 13 июня

Гороскоп на сегодня прогнозирует, что сегодня в целом день неблагоприятен для любых важных дел и начинаний, ведь сегодня новолуние.

Астропрогноз публикует ASTRO.EXPERT в Telegram.

Сегодня можно закрывать “хвосты”, отдавать долги, и не только материальные. Желательно уделить время отдыху и отдать предпочтение легкой еде, а социальную активность свести к минимуму.

Весьма благоприятны любые практики почитания предков — церемонии, ритуалы и медитации. Благоприятно служение обществу — например, пособирать мусор, помыть что-нибудь.

Обратите внимание, что сегодня неблагоприятно подстригать ногти, начинать поездки и путешествия, надевать новую одежду и украшения, стричь волосы.

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