Jurassic World Evolution: обзор игры

Jurassic World Evolution – компьютерная однопользовательская игра в жанре экономический симулятор. Игра создана по мотивам фильма Парк Юрского периода.

В основе игрового процесса лежит создание вашего собственного парка развлечений, пишет Mega Obzor.

Нужно строить загоны, вольеры и прочие сооружения для содержания ваших питомцев, развивать свои развлечения и привлекать аудиторию. Активно развивайте научное направление, чтобы ваши динозавры были более интересны, тратьте средства на развитие развлекательной составляющей и не забывайте про безопасность. Только так можно будет реализовать действительно успешный парк, хотя даже при самом четком контроле форс-мажоры тоже случаются.

Динозавры

Питомцы в игре выглядят более чем реалистично. Динозавры двигаются, пьют воду из озера, бегают и живут своей жизнью. Как и должны жить животные в зоопарке. Выглядят они живо, реально, красиво, хочется приближать камеру и только на них и смотреть.

Графика

Картинка находится на высоком уровне, особенно если играть на максимальных или ультра настройках графики.

Все вокруг выглядит максимально реалистично. Деревья, трава и прочая растительность колышется на ветру.

Качеству графики уделили особое внимание и это заметно.

– Первый раз, когда я только сел играть, оторваться было практически нереально. Это такой увлекательный мир, который больше нигде не реализован, он притягивает и не хочет отпускать. Хочется исследовать больше точек на карте, создать новых динозавров, привлечь больше аудитории. Хотя, про заработок тут думаешь в последнюю очередь, сначала хочется посмотреть на всю эту красоту, – рассказывает Влад Волошин.

Ранее Факты ICTV писали, что компания Ubisoft начала раздавать бесплатную версию видеоигры For Honor.

Фото: jurassicworldevolution.