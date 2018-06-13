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Кот, который наблюдает за вами – новая удивительная оптическая иллюзия

В сети появилось видео с объявлением о пропаже кота и его фото все время следит за людьми.

Кіт

В Youtube появилось видео с объявлением о пропаже кота, на котором фотография животного следить за людьми.

Объявление повесили на заборе таким образом, что при взгляде на фото кажется, что кот следит за вами.

Видео с оптической иллюзией посмотрели уже почти 200 тыс. человек. Пользователи в комментариях шутят, что снимок “оживает” и “наблюдает” за ними.

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К слову, разработчик Питер Норрби создал новое приложение для iPhone X, которое позволяет добиться эффекта необычной оптической иллюзии при помощи технологии дополнительной реальности.

Видео: Max Tiseyko

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