PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle / Квас на розлив: как правильно выбрать и чем опасен/

Квас на розлив: как правильно выбрать и чем опасен

Квас на разлив может быть очень опасным для здоровья. На что нужно обратить внимание при покупке и стоит ли вообще употреблять этот продукт?

Первое на что нужно обратить внимание – это продавец. Если человек без квалификации и документов, то в случае отравления вам никто не поможет.

Стоит обратить внимание и на размещение бочки, она не должна стоять под палящим солнцем. Если бочка перегреется, в квасе может быть превышена норма спирта. Имейте это в виду, особенно если вы за рулем.

– Так должна выглядеть правильная маркировка: ты можешь почитать дату производства, номер партии, не допускается прямых солнечных лучей, появление осадка. Ты можешь найти адрес производителя и телефоны горячей линии, – рассказывает эксперт Максим Несмеянов.

Больше смотрите в видео программы Утро в большом городе.

Читайте: Жара в Украине: как спастись от теплового удара (ИНФОГРАФИКА)

К слову, Супрун развенчала три самых опасных мифа о здоровом питании.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка