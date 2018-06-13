Квас на розлив: как правильно выбрать и чем опасен

Квас на разлив может быть очень опасным для здоровья. На что нужно обратить внимание при покупке и стоит ли вообще употреблять этот продукт?

Первое на что нужно обратить внимание – это продавец. Если человек без квалификации и документов, то в случае отравления вам никто не поможет.

Стоит обратить внимание и на размещение бочки, она не должна стоять под палящим солнцем. Если бочка перегреется, в квасе может быть превышена норма спирта. Имейте это в виду, особенно если вы за рулем.

– Так должна выглядеть правильная маркировка: ты можешь почитать дату производства, номер партии, не допускается прямых солнечных лучей, появление осадка. Ты можешь найти адрес производителя и телефоны горячей линии, – рассказывает эксперт Максим Несмеянов.

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