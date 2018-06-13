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Перенос рабочих дней – календарь на 2018 год (ИНФОГРАФИКА)

В начале года Кабмин утвердил перенос 5 рабочих дней в 2018 году. Чтобы не запутаться в праздниках и выходных, мы создали удобный календарь, объединив в нем все важные даты.

По решению Кабмина, предложено сделать выходными:

  • 8-11 марта – для празднования Международного женского дня;
  • 28 апреля-1 мая – для празднования Дня труда;
  • 28 июня-1 июля – для празднования Дня Конституции;
  • 22-25 декабря – для празднования Рождества христиан западного обряда;
  • 29 декабря 2018-1 января 2019 – для празднования Нового года.

Таким образом, рабочие дни для украинцев в 2018 году перенесут: с 9 марта на 3 марта; с 30 апреля на 5 мая; с 29 июня на 23 июня; с 24 декабря на 22 декабря; с 31 декабря на 29 декабря.

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Напомним, в Украине официально утверждены 11 дней государственных праздников, которые являются выходными. Эти даты неизменные ежегодно. Исключение – Пасха и Троица.

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