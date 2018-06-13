PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle / Какие данные о пользователях собирает Facebook/

Какие данные о пользователях собирает Facebook

В сети обнародовали письмо, в котором руководство соцсети Facebook рассказало о том, какую персональную информацию собирает сайт.

Facebook

Конгресс США опубликовал письмо, в котором руководство Facebook рассказало о том, какие виды персональной информации собирает социальная сеть.

Больше всего Facebook интересуют:

  • время, частота и продолжительность активности пользователя в соцсети;
  • покупки на сторонних сайтах;
  • плагины браузера;
  • время и место съемки загружаемых фото;
  • использование встроенной в приложение соцсети камеры;
  • установленные приложения;
  • контакты пользователя;
  • частота взаимодействия с другими пользователями.

Кроме того, алгоритмы Facebook могут хранить данные о движениях курсора, названиях и типах файлов на устройстве, количестве свободного места на устройстве.

Читайте: Скандал с Facebook: США обнародовали копии публикаций российской фабрики троллей

Также руководство социальной сети имеет возможность получать данные о своих пользователях от сторонних компаний.

К слову, посты 14 миллионов пользователей Facebook, которые были опубликованы в “закрытом” режиме, оказались в общем доступе из-за ошибки компании.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка