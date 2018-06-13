Какие данные о пользователях собирает Facebook

В сети обнародовали письмо, в котором руководство соцсети Facebook рассказало о том, какую персональную информацию собирает сайт.

Конгресс США опубликовал письмо, в котором руководство Facebook рассказало о том, какие виды персональной информации собирает социальная сеть.

Больше всего Facebook интересуют:

время, частота и продолжительность активности пользователя в соцсети;

покупки на сторонних сайтах;

плагины браузера;

время и место съемки загружаемых фото;

использование встроенной в приложение соцсети камеры;

установленные приложения;

контакты пользователя;

частота взаимодействия с другими пользователями.

Кроме того, алгоритмы Facebook могут хранить данные о движениях курсора, названиях и типах файлов на устройстве, количестве свободного места на устройстве.

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Также руководство социальной сети имеет возможность получать данные о своих пользователях от сторонних компаний.

К слову, посты 14 миллионов пользователей Facebook, которые были опубликованы в “закрытом” режиме, оказались в общем доступе из-за ошибки компании.