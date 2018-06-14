День блогера: как они зарабатывают и кого читать в Украине

Ежегодно 14 июня интернет-сообщество отмечает Международный день блогера. Праздник основан в 2004 году, когда 500 человек из более чем 40 стран, объединившись, создали символ дружеских отношений между сетевыми блогерами всего мира.

Сегодня профессиональному празднику блогеров исполняется вот уже 14 лет. По меркам информационных технологий – это колоссальный возраст. Ведь всего несколько лет назад Всемирная паутина выглядела совсем не так, как в наши дни.

Также 14 июня блогеры зачастую встречаются со своими коллегами и проводятся различные мероприятия, связанные с подписчиками. В этот день пользователи сети могут в живую пообщаться с блогерами.

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К слову, первым блогером можно считать американца Тима Бернеса-Ли. Мужчина в 1992 году создал простую веб-страничку для размещения новостей.

Сегодня большинство блогеров ушли с отдельных платформ в виде дневников, а массово перешли в социальные, такие как Facebook, Twitter и YouTube.

Кто такой блогер

Простыми словами, блогер – это человек, который высказывает свое мнение по поводу той или иной актуальной темы, события или предмета. Его блог пользуется популярностью, его материалы читают люди, обсуждают, задают вопросы и распространяют.

Популярными блогами считаются те, посещаемость которых составляет от 300-500 человек в сутки. Блогер может писать как на одну тему, так и на множество, но таких “экспертов дня” слишком большое количество в интернете.

Если блогер не отличается особым умом, юмором и сообразительностью, большой аудитории ему не видать. Поэтому в идеале блогер выбирает одну конкретную тему.

Таким образом, лидеры мнений сегодня сформировались в самых разных сферах: начиная от моды и красоты, заканчивая политикой и социальной проблематикой. Эти люди рассказывают о самых новых трендах, дают советы, анализируют и сообщают о том, что интересует общество.

Заработок

Когда блогер переходит черту фолловеров в несколько тысяч, он становится интересным для различных компаний и других субъектов, которые связаны с тематикой его блога и хотели бы с его помощью продвинуть свой товар или “нужную” идею в массы. Цена такой услуги зависит от количества подписчиков и влиятельности мнения блогера в интернете.

Например, по мнению издания Economist.com, средняя стоимость поста в Европе и Америке в различных социальных сетях, в зависимости от количества фолловеров, следующая:

Как отмечают сами блогеры, вышеуказанные суммы касаются больше звезд телевидения и шоу-бизнеса, а для того, чтобы понять, сколько зарабатывают при таком количестве подписчиков другие блогеры, нужно делить эти сумы на 10.

Однако касается Запада, а в украинской блогосфере цифры совершенно другие. Конечно, в первую очередь, это связано с курсом гривны. Кроме этого, украинское интернет-общество не на столько велико, да и интернет-менталитет отличается.

Большинство пользователей только выставляют фотографии и лайкают друг друга, а те, кто активен в комментариях, в курсе всех событий и могут аргументировать свое мнение в сети, пока что считаются одинокими героями.

Таким образом, проплаченный пост на политическую или социальную тему в среднем стоит $100-150, реклама товара до $50-100 или же на основе бартера (пост взамен на рекламируемый товар).

Некоторые блогеры отмечают, что читатели научились отличать обыкновенный пост от профинансированного. Это видно и по комментариям, и по лайкам.

Часто блогеры рекламируют товары бесплатно. Это тоже не в новинку. Чаще всего, этот товар они знают на личном опыте или это просьба блогера-друга. Да-да, у блогеров есть своя тайная секта друзей.

А посты за $1000 и выше в Украине сейчас находятся на грани фантастики. По крайней мере, мы таких не нашли.

Источники, которые рассказали Фактам ICTV о заработке блогеров, пожелали остаться неизвестными.

Почему их стоит читать

Блогеры ведут летопись современной истории. Кто-то делает это в серьезной манере, кто-то анализируя, а кто-то через иронию и сарказм. И не стоит думать, что все блоги кем-то проплачены.

Это критически мыслящие люди, занимающие активную гражданскую позицию, которые выражают свое мнение.

Пока есть люди, которые высказывают свое мнение и те, кто не боится аргументированно спорить, наше общество будет мыслящим.

Топ-100 блогеров Украины

Напомним, Факты ICTV вот уже три года подряд проводят уникальный проект Топ-100 блогеров Украины, в котором собраны все самые лучшие лидеры мнений в украинском сегменте.

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Рейтинг Топ-100 блогеров Украины 2016 – тут и Топ-100 авторов Украины 2015 – тут.

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Валерия Малицкая