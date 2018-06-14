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Гороскоп на сегодня, 14 июня

Сегодня, 14 июня, хорошее время для планирования дел на предстоящий лунный месяц.

Гороскоп

Астропрогноз публикует ASTRO.EXPERT в Telegram.

Стоит повременить с вопросами карьерных перемен.

С 11.35 общение может пойти в сторону раздражения и беспокойства. Лучше всего использовать сегодняшний день на самообразование и обучение. Возможны мощные внутренние трансформации, если не выплескивать всю бурю наружу, а посмотреть вглубь себя и встретиться лицом к лицу с внутренними страхами и сложностями.

Неблагоприятно: начало поездок и путешествий, надевание новой одежды и украшений.

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К слову, Факты ICTV публиковали эксклюзивный гороскоп на июнь 2018 года для представителей всех знаков зодиака.

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